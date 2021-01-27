3 самых грязных места, которые мы забываем очищать. Запомните их

Но после недавнего исследования я узнала, что есть несколько заведомо зараженных микробами и грязных мест, которые я совершенно упустила из внимания во время обычной уборки. И, конечно, я почти убеждена, что большинство людей точно игнорируют хотя бы одно из приведенных ниже мест сегодня. Итак, давайте вместе проверим, насколько качественно вы убираете свой дом.

1. Кухонные столешницы. Обычно после возвращения из продуктового магазина мы сразу же отправляемся на кухню, не всегда успев даже руки помыть. Задумайтесь, как часто мы выкладываем на столешницы продукты после магазинных полок или после короткого соседства в пакете рядом с сырым мясом или свежей рыбой… Неудивительно, что на столешницах оседает огромное количество микробов и бактерий. Поэтому старайтесь часто и регулярно чистить кухонные поверхности (идеально — один раз в день) и дезинфицировать их по мере необходимости. Например, после работы с сырым мясом или выгрузки продуктов из магазинных пакетов.

2. Как ни удивительно, но машины, которые моют посуду и стирают нашу одежду, тоже нуждаются в чистке время от времени. Очистка этих двух предметов бытовой техники помогает избавиться от грязи и остатков моющего средства, которые могут скрываться внутри. Регулярная чистка ваших основных приборов — это простой способ обеспечить их эффективную и результативную работу в будущем. Я стараюсь проводить такую чистку примерно один раз в месяц.