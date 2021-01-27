3 самых грязных места, которые мы забываем очищать. Запомните их
Но после недавнего исследования я узнала, что есть несколько заведомо зараженных микробами и грязных мест, которые я совершенно упустила из внимания во время обычной уборки. И, конечно, я почти убеждена, что большинство людей точно игнорируют хотя бы одно из приведенных ниже мест сегодня. Итак, давайте вместе проверим, насколько качественно вы убираете свой дом.
1. Кухонные столешницы. Обычно после возвращения из продуктового магазина мы сразу же отправляемся на кухню, не всегда успев даже руки помыть. Задумайтесь, как часто мы выкладываем на столешницы продукты после магазинных полок или после короткого соседства в пакете рядом с сырым мясом или свежей рыбой… Неудивительно, что на столешницах оседает огромное количество микробов и бактерий. Поэтому старайтесь часто и регулярно чистить кухонные поверхности (идеально — один раз в день) и дезинфицировать их по мере необходимости. Например, после работы с сырым мясом или выгрузки продуктов из магазинных пакетов.
2. Как ни удивительно, но машины, которые моют посуду и стирают нашу одежду, тоже нуждаются в чистке время от времени. Очистка этих двух предметов бытовой техники помогает избавиться от грязи и остатков моющего средства, которые могут скрываться внутри. Регулярная чистка ваших основных приборов — это простой способ обеспечить их эффективную и результативную работу в будущем. Я стараюсь проводить такую чистку примерно один раз в месяц.
3. Следы жесткой воды и плесени — это явно не то, что вы хотели бы увидеть в своей чашке с водой или с утренним кофе, но они легко могут стать проблемой, если вы не будете проявлять бдительность! Чтобы избежать подобных проблем, важно регулярно чистить все резервуары для воды, будь то кофеварка, диспенсер для воды или что-то другое. Для общей очистки промойте резервуар для воды горячим мыльным раствором и дайте ему полностью высохнуть на воздухе без крышки. Если на стенках емкости есть следы минеральных отложений, перед мытьем замочите ее в равных частях воды и белого уксуса примерно на полчаса. Частота такой очистки напрямую зависит от климата, в котором вы живете, и от того, как часто вы пользуетесь этими предметами, но один или два раза в месяц будет отличным началом!
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