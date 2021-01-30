Не трогайте! 5 предметов, которые категорически нельзя подбирать на улице

В эзотерике есть особенно популярные предметы, которые чаще всего применяются в различных ритуалах. Увидев их на своем пути, лучше сразу же ретироваться.

1. Деньги.

Не имеет значения, купюры это или монеты. И те, и другие часто используются в обрядах по избавлению от финансовых трудностей. Человек, подобравший заговоренные деньги, рискует потерять все свои сбережения, лишиться дохода и остаться ни с чем.

2. Самодельные игрушки.

Сразу же стоит оговориться, что не все куклы ручной работы являются куклами Вуду, которых используют исключительно для мистических обрядов. Тем не менее, даже совершенно обычные на первый взгляд игрушки иногда становятся частью ритуалов. Их присвоение может обернуться довольно печальными последствиями в виде болезней и нескончаемых неприятностей.

3. Иголки, булавки, броши.

Чаще всего на эти предметы делают заговоры от различных серьезных болезней. Найти их можно где угодно, даже под собственной дверью. Это означает, что кто-то злонамеренно пытается “отдать” свою хворь конкретному человеку. Ни в коем случае нельзя прикасаться к подобной находке руками. Иначе проблем со здоровьем потом будет не обобраться.

4. Украшения.

Браслеты, бусы, цепочки в обрядах применяются реже всего. Однако у них есть одно ценное для эзотериков свойство — они способны долгое время сохранять энергетику своего хозяина. Иногда, прибегая к ритуалам с украшениями, люди избавляются от своих неприятностей и проблем.

5. Расчески, гребни.

Поднимая расческу с земли, можно присвоить себе не только чужую вещь, но и неудачи в личной жизни бывшего владельца. Кроме того, это не совсем безопасно с точки зрения гигиены. Можно только предполагать, кто пользовался ею до этого.