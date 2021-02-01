8 вещей в квартире, которые выдают дурной вкус ее владельцев

Много ярких цветов



Много ярких, кислотных оттенков — совсем не про современный интерьер. Это не значит, что палитра должна ограничиваться серыми и бежевыми оттенками, но кричащих цветов лучше избегать. Они выглядят вычурно, визуально перегружают интерьер, и от них быстро устаешь.

Вместо этого: выбирайте более сложные оттенки. Например, если хотите выбрать для базы зеленый цвет, обратите внимание на более мягкий, пастельный или глубокий темный его вариант.

Чересчур безликий интерьер



Сейчас в тренде минимализм и разумное потребление, но в погоне за модой можно получить безликий, скучный интерьер. Помните, что дом — это отражение вас самих, поэтому его наполнение должно транслировать это.

Вместо этого: декор здесь станет главным помощником и будет рассказывать о вашей жизни, увлечениях. Но здесь важно соблюдать баланс и следить, чтобы декора не стало слишком много. Перебор вызовет обратный эффект: индивидуальность потеряется, а стиль превратится в беспорядок.

Слишком много принтов



Когда все стены в комнате оклеены обоями с ярким принтом, это выглядит безвкусно. Настенное покрытие перетягивает на себя все внимание и перегружает обстановку.

Вместо этого: для базы лучше выбрать однотонное покрытие или обои с ненавязчивым рисунком, а принты оставить для акцентов. Главное — не переусердствовать.

Мебельные гарнитуры



Спальня, в которой кровать, комод, тумбы и шкаф из одной коллекции, больше напоминает фотографию из журнала 90-х. Раньше мебель покупали гарнитурами — сейчас этого делать не стоит.

Помните, что мебель не обязана иметь одинаковый дизайн. Современные интерьеры все чаще выглядят эклектично и не привязывают нас только к одному стилю.

Вместо этого: к минималистичному монохромному дивану можно подобрать яркое или плетеное кресло, а прикроватные тумбы и вовсе заменить табуретами. Почему нет? Правила существуют, чтобы их нарушать!

Старый текстиль со странными принтами