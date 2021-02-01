8 вещей в квартире, которые выдают дурной вкус ее владельцев
Много ярких цветов
Много ярких, кислотных оттенков — совсем не про современный интерьер. Это не значит, что палитра должна ограничиваться серыми и бежевыми оттенками, но кричащих цветов лучше избегать. Они выглядят вычурно, визуально перегружают интерьер, и от них быстро устаешь.
Вместо этого: выбирайте более сложные оттенки. Например, если хотите выбрать для базы зеленый цвет, обратите внимание на более мягкий, пастельный или глубокий темный его вариант.
Чересчур безликий интерьер
Сейчас в тренде минимализм и разумное потребление, но в погоне за модой можно получить безликий, скучный интерьер. Помните, что дом — это отражение вас самих, поэтому его наполнение должно транслировать это.
Вместо этого: декор здесь станет главным помощником и будет рассказывать о вашей жизни, увлечениях. Но здесь важно соблюдать баланс и следить, чтобы декора не стало слишком много. Перебор вызовет обратный эффект: индивидуальность потеряется, а стиль превратится в беспорядок.
Слишком много принтов
Когда все стены в комнате оклеены обоями с ярким принтом, это выглядит безвкусно. Настенное покрытие перетягивает на себя все внимание и перегружает обстановку.
Вместо этого: для базы лучше выбрать однотонное покрытие или обои с ненавязчивым рисунком, а принты оставить для акцентов. Главное — не переусердствовать.
Мебельные гарнитуры
Спальня, в которой кровать, комод, тумбы и шкаф из одной коллекции, больше напоминает фотографию из журнала 90-х. Раньше мебель покупали гарнитурами — сейчас этого делать не стоит.
Помните, что мебель не обязана иметь одинаковый дизайн. Современные интерьеры все чаще выглядят эклектично и не привязывают нас только к одному стилю.
Вместо этого: к минималистичному монохромному дивану можно подобрать яркое или плетеное кресло, а прикроватные тумбы и вовсе заменить табуретами. Почему нет? Правила существуют, чтобы их нарушать!
Старый текстиль со странными принтами
Текстиль — это полноценный слой интерьера, и он играет такую же важную роль, как мебель или отделка. Постельное белье с вычурным цветочным узором, многослойные портьеры со сложным цветовым ритмом, старые коврики в ванной — детали могут испортить даже самый стильный интерьер.
Вместо этого: однотонное постельное белье смотрится дорого и не привлекает слишком много внимания. Беспроигрышным вариантом станут и монохромные портьеры.
Неоновая подсветка
Ее вместе с многоуровневыми потолками давно пора оставить в прошлом. Неоновый свет подходит для освещения клуба, но не для уютного современного интерьера.
Вместо этого: если в квартире недостаточно света, используйте локальное освещение. Настольные лампы, торшеры, подвесные светильники помогут создать несколько сценариев освещения и выполнят роль декоративных элементов.
Громоздкие душевые кабины
Современные интерьеры давно пора спасать от этих «космических кораблей» в ванных комнатах. Выглядят душевые кабины с гидромассажем и набором различных функций не очень эстетично и в большинстве своем они не так удобны, как кажется на первый взгляд.
Вместо этого: в интерьерах здорово смотрятся как бы несуществующие душевые кабины, границы которых буквально обозначены только стеклянными перегородками и возвышенностью над основным уровнем пола в ванной комнате.
Репродукции известных картин
Копии известных картин — всегда останутся лишь копиями. Индивидуальность — то, что ценится сейчас во всем, особенно в дизайне интерьеров.
Вместо этого: сделайте выбор в пользу работы малоизвестного, но талантливого художника, обратите внимание на местные бренды, хэндмейд. У вас есть все шансы встретить что-то уникальное.
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