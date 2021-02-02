Фэншуй ванной комнаты: как отразить неприятности и привлечь благополучие

Старайтесь делать свой дом местом силы. В доме должна царить гармония, но достичь этого без создания правильной атмосферы в ванной не получится.

Правильная планировка



В вашей жизни будет гораздо меньше неприятностей и больше благополучия, если при входе в ванную комнату ваш взгляд будет упираться в ванну или умывальник. Более того, ванная комната является единственным помещением в квартире или доме, в котором можно вешать зеркало прямо напротив двери.

Унитаз не должен стоять прямо напротив двери или в центре помещения. Ему самое место где-нибудь сбоку. Если поставить его по центру, денег и благополучия в доме можно не ждать. Ставить унитаз и ванную рядом тоже нельзя. Это не сулит ничего хорошего.

Выбор цветовой гаммы



Самое лучшее решение для ванной комнаты — белая мебель, белая ванна, белый унитаз, черный пол и стены. Если есть желание поиграть с цветами, можно использовать такие оттенки, как бежевый, персиковый, серый, белый, темно-синий. Эти цвета подходят для данной зоны лучше всего.