Антитренды в интерьере: от каких решений стоит отказаться в 2021 году

Дизайн — это вдумчивый подбор вещей и материалов, которые должны вам нравиться, ведь вам с ними жить. Дизайн подчиняется законам композиции, а она должна быть уравновешена и соответствовать функции помещения. Антитренд здесь — загроможденный интерьер. Также важно учитывать масштаб и пропорции, считают дизайнеры.

Пандемия многих закрыла по домам — целые семьи оказались запертыми в небольших квартирах. Дизайн не в силах увеличить площадь квартиры, но, например, зонирование поможет мирно уживаться в условиях ограничений шестерым разновозрастным и разнополым людям всего на 30 кв. м.

Редакция “РБК-Недвижимости” спросила у дизайнеров, какие еще элементы декора, мебель и отделочные материалы утратили популярность и использовать в наступившем году их не стоит.

Наступил новый год — многие стремятся избавиться от всего старого и обновляют в том числе интерьер квартиры. Для этого важно знать не только то, что соответствует моде, но и то, что давно уже из нее вышло. Натяжные потолки, плохое освещение, единый стиль — это только часть антитрендов в дизайне интерьера квартир 2021 года.

— Важны качественные материалы и мебель, законченный стильный дизайн, где каждый элемент не случаен. Интерьеры в одном стиле, когда все очень выдержанно, теперь неактуальны. Приветствуются эксперименты, например эклектика. Различные украшательства в какой-то момент, казалось, стали признаком роскоши и прогрессивного взгляда на оформление жилого пространства, но сейчас потеряли актуальность.

— Сейчас в интерьерах стремятся минимизировать мелкие детали, акценты становятся крупнее, геометрия “чище”, без углов и лишних скосов, как в плане стен, так и на потолке. Если карниз, то он один и по периметру всего потолка. Подсветка украшает, только если она не похожа на свадебный многоярусный торт.

На вкус и цвет товарищей не бывает, но стоит избегать современной классики с большим количеством деталей, многоуровневыми потолками и подсветкой, хрустальными люстрами и мелкой пластикой. Это еще и дорого в плане строительных работ.

Натяжные потолки и плохой свет

По мнению дизайнеров, абсолютный антитренд 2021 года — натяжные потолки со множеством точечных светильников по периметру. Такие потолки давят, их конструкция неуместна в простых жилых помещениях, считают эксперты. Отсутствие достаточного освещения — тоже своего рода антитренд.

Екатерина Проскурина, архитектор-дизайнер, декоратор:

— Освещение должно быть разнообразным. С одной стороны, оно функционально, как, например, подсветка рабочей зоны кухни. С другой стороны — создает настроение, как, например, тусклый торшер в углу комнаты, освещающий пространство и предметы только вокруг себя. Но если такой торшер — единственное освещение в комнате, стоит задуматься.

Барные стойки и шкафы-купе

Барные стойки в привычном понимании уходят в прошлое. Теперь это обязательно сложные многофункциональные конструкции, которые сочетают в себе и часть рабочей кухонной поверхности, и высокую барную зону, к которой может быть присоединен просторный обеденный стол, рассказал основатель сервиса Flatplan Степан Бугаев. Такая же ситуация и со шкафами-купе, выполненными на заказ, — они стали пережитком прошлого.

Степан Бугаев, основатель сервиса Flatplan:

— Многим кажется, что если покупать шкаф, то обязательно купе. Часто в таких шкафах любят делать зеркальные или стеклянные дверцы с узорами, забывая о том, что дизайнер может предложить огромное количество других вариантов оформления фасадов шкафов — более трендовых и оригинальных.

Говоря о вышедших из моды тенденциях в интерьере, нужно помнить о самом главном антитренде — слепом следовании каким-либо трендам. Воспринимайте их как полезные рекомендации и источник новых идей и вдохновения. Но интерьер в своей квартире обустраивайте по своему вкусу, привычкам и представлениям о комфорте.

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