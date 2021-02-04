ТОП-16 | Французский замок и путешествие в Средневековье: самые необыкновенные квартиры в Таллинне

“Наш дом — как у Карлссона, который живет на крыше, с улицы нас не увидеть”, — смеется владелец фирмы дизайна интерьера Shishi Март Хабер. Вместе со своим партнером Тайво Пиллером и их детьми — двойняшками Хубертом и Хильдой — они в этом году встретят Рождество в новом доме. Их великолепный интерьер показывает журнал Anne & Stiil. Loe edasi...

ФОТО | Бизнесмены и отцы двойняшек Март Хабер и Тайво Пиллер переехали в роскошную квартиру в центре Таллинна

В осеннем номере журнала EMA можно полюбоваться на расположенную в Каламая квартиру дизайнера Хелене Ветик . Квартира находится на первом этаже старого деревянного дома и выполнена в стиле летней дачи. В оформлении красочного жилья с открытой планировкой и печным отоплением переплетаются классические приемы дизайна, старинные находки и инновационные решения вторичного использования. Loe edasi...

ФОТО | Смотрите, в какой квартире в Каламая живет дизайнер Хелене Ветик с мужем, дочерьми и двумя котами!

Квартира-офис галериста Ольги Темниковой находится в порту Ноблесснер, в бывшем производственном районе, который сейчас является одним из самых ценных в Таллинне, пишет Eesti Päevaleht . Loe edasi...

ФОТО | Королевское великолепие! Эта квартира в обычной мустамяэской панельке напоминает роскошный французский замок

На портале Kinnisvara24.ee поступила в продажу квартира с действительно особенным дизайном интерьера, подобные которому встретишь не часто. В простой панельке в Мустамяэ создан роскошный и изящный дом, в интерьере которого уделено большое внимание и самым мелким деталям, пишет Moodnekodu.

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ФОТО | Да, такое возможно! Квартира с большой уютной террасой почти в самом центре Таллинна

В Таллинне за последние годы появилось много новых домов, где у квартир на первом этаже имеются в распоряжении личные террасы. Вот пример такой квартиры из Кельмикюла, почти что в центре Таллинна, которая также отличается стильным интерьером, который мы нашли на Kinnisvara24.ee.

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ДО И ПОСЛЕ | Аутентичные детали — неповторимый элемент интерьера. Как переделали квартиру в Старом городе