ТОП-16 | Французский замок и путешествие в Средневековье: самые необыкновенные квартиры в Таллинне
ФОТО | Вид на миллион. Роскошная квартира галериста Ольги Темниковой в Ноблесснере поражает воображение
Квартира-офис галериста Ольги Темниковой находится в порту Ноблесснер, в бывшем производственном районе, который сейчас является одним из самых ценных в Таллинне, пишет Eesti Päevaleht.
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ФОТО | Смотрите, в какой квартире в Каламая живет дизайнер Хелене Ветик с мужем, дочерьми и двумя котами!
В осеннем номере журнала EMA можно полюбоваться на расположенную в Каламая квартиру дизайнера Хелене Ветик. Квартира находится на первом этаже старого деревянного дома и выполнена в стиле летней дачи. В оформлении красочного жилья с открытой планировкой и печным отоплением переплетаются классические приемы дизайна, старинные находки и инновационные решения вторичного использования.
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ФОТО | Бизнесмены и отцы двойняшек Март Хабер и Тайво Пиллер переехали в роскошную квартиру в центре Таллинна
“Наш дом — как у Карлссона, который живет на крыше, с улицы нас не увидеть”, — смеется владелец фирмы дизайна интерьера Shishi Март Хабер. Вместе со своим партнером Тайво Пиллером и их детьми — двойняшками Хубертом и Хильдой — они в этом году встретят Рождество в новом доме. Их великолепный интерьер показывает журнал Anne & Stiil.
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ФОТО | Королевское великолепие! Эта квартира в обычной мустамяэской панельке напоминает роскошный французский замок
На портале Kinnisvara24.ee поступила в продажу квартира с действительно особенным дизайном интерьера, подобные которому встретишь не часто. В простой панельке в Мустамяэ создан роскошный и изящный дом, в интерьере которого уделено большое внимание и самым мелким деталям, пишет Moodnekodu.
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ФОТО | Да, такое возможно! Квартира с большой уютной террасой почти в самом центре Таллинна
В Таллинне за последние годы появилось много новых домов, где у квартир на первом этаже имеются в распоряжении личные террасы. Вот пример такой квартиры из Кельмикюла, почти что в центре Таллинна, которая также отличается стильным интерьером, который мы нашли на Kinnisvara24.ee.
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ДО И ПОСЛЕ | Аутентичные детали — неповторимый элемент интерьера. Как переделали квартиру в Старом городе
Дома с историей — это все те квартиры, которые находятся в Старом городе. В таких квартирах часто встречаются элементы прошлого: каменная плитка, старая печь или кирпичная стена. Одни хотят это спрятать, а другие — оставить и выделить. Дизайнер делится идеями, как сделать старое — новым и сохранить аутентичность.
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ФОТО | Настоящее путешествие во времени! Квартира в Старом городе с чарующим средневековым интерьером
Жилища с аутентичным интерьером, который передает дух эпохи, в Таллинне можно найти не часто. Эта замечательная квартира в Старом городе поможет совершить путешествие во времени!
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ФОТО | Романтика и домашний уют, да еще и с сауной! Эта квартира в Каламая заставит вас забыть шум и суету большого города
На улице Кёйе в Каламая ждет нового хозяина квартирка со стильным дизайном интерьера, сауной и просторным зеленым двориком для посиделок на свежем воздухе.
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ФОТО | Люксовая квартира в Старом городе привлекает контрастом современного интерьера с историческим зданием
На портале Kinnisvara24.ee есть одна квартира, которая находится в Старом городе в самом сердце Таллинна. Контраст между современным интерьером в Скандинавском стиле и историческим зданием делает жилье очень интересным.
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ФОТО | Невероятно стильная двухуровневая квартира в бывшем здании военной школы в Таллинне
У некогда военной школы, ставшей жилым домом, длинная и интересная история. Настолько же интересные и находящиеся в здании лофты. Посмотрим, как выглядит одна из квартир внутри, которая ищет новых жильцов!
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ФОТО | Роскошный интерьер и захватывающий вид на море. Смотрите, как выглядят новые дома на Коплиских линиях изнутри!
Коплиские линии изменились до неузнаваемости. Где раньше стояли обветшавшие бараки появились новенькие стильные квартирные дома. На портале Kinnisvara24.ee представлена одна из новых квартир района, где почти из каждого окна можно насладиться видом на море!
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ФОТО | Своеобразная квартира в доме 30-х годов в столичном районе Кассисаба
В доме 1930-х годов на цлице Луйсе в Таллинне выставлена на продажу интересная квартира.
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ФОТО | И такое бывает! Просторная квартира в Каламая с балконом и собственной террасой
На портале Kinnisvara24.ee нашлась одна чрезвычайно стильная и уютная квартира, где не проблема провести несколько месяцев карантина и самоизоляции. В просторной квартире три комнаты и балкон, но самое главное - у нее еще есть и терраса!
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ФОТО | Ванная комната со стеклянными стенами? В главном здании судостроительного завода в Копли расположилась необычная квартира
MoodneKodu нашел на портале Kinnisvara24.ee необычную квартиру, которая сдается в аренду. А вы бы смогли жить в квартире, где ванная комната со стеклянными стенами?
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ФОТО | В обычной ласнамяэской панельке расположился необыкновенно стильный лофт с огромными окнами
Президент союза художников Эстонии Элин Кард развенчивает миф о Ласнамяэ как о каменных джунглях: возле ее дома много природы, животных и птиц, пишет Eesti Päevaleht.
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ФОТО | Как стильно и современно выглядит отреставрированная квартира в историческом доме в Кадриорге!
Настоящая жемчужина на портале недвижимости Kinnisvara24 — отреставрированная квартира в деревянном доме 1913 года постройки в самом центре Таллинна. В доме, который находится под защитой как памятник старины, попытались сохранить дух того времени и добавить к нему стильный дизайн интерьера. Результат просто великолепный!
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