ТОП-16 | Французский замок и путешествие в Средневековье: самые необыкновенные квартиры в Таллинне

В Таллинне за последние годы появилось много новых домов, где у квартир на первом этаже имеются в распоряжении личные террасы. Вот пример такой квартиры из Кельмикюла, почти что в центре Таллинна , которая также отличается стильным интерьером, который мы нашли на Kinnisvara24 .ee. Loe edasi...

ФОТО | Да, такое возможно! Квартира с большой уютной террасой почти в самом центре Таллинна

На портале Kinnisvara24 .ee поступила в продажу квартира с действительно особенным дизайном интерьера, подобные которому встретишь не часто. В простой панельке в Мустамяэ создан роскошный и изящный дом, в интерьере которого уделено большое внимание и самым мелким деталям, пишет Moodnekodu . Loe edasi...

“Наш дом — как у Карлссона, который живет на крыше, с улицы нас не увидеть”, — смеется владелец фирмы дизайна интерьера Shishi Март Хабер. Вместе со своим партнером Тайво Пиллером и их детьми — двойняшками Хубертом и Хильдой — они в этом году встретят Рождество в новом доме. Их великолепный интерьер показывает журнал Anne & Stiil. Loe edasi...

ФОТО | Бизнесмены и отцы двойняшек Март Хабер и Тайво Пиллер переехали в роскошную квартиру в центре Таллинна

В осеннем номере журнала EMA можно полюбоваться на расположенную в Каламая квартиру дизайнера Хелене Ветик . Квартира находится на первом этаже старого деревянного дома и выполнена в стиле летней дачи. В оформлении красочного жилья с открытой планировкой и печным отоплением переплетаются классические приемы дизайна, старинные находки и инновационные решения вторичного использования. Loe edasi...

ФОТО | Смотрите, в какой квартире в Каламая живет дизайнер Хелене Ветик с мужем, дочерьми и двумя котами!

Квартира-офис галериста Ольги Темниковой находится в порту Ноблесснер, в бывшем производственном районе, который сейчас является одним из самых ценных в Таллинне, пишет Eesti Päevaleht . Loe edasi...

ДО И ПОСЛЕ | Аутентичные детали — неповторимый элемент интерьера. Как переделали квартиру в Старом городе

Дома с историей — это все те квартиры, которые находятся в Старом городе. В таких квартирах часто встречаются элементы прошлого: каменная плитка, старая печь или кирпичная стена. Одни хотят это спрятать, а другие — оставить и выделить. Дизайнер делится идеями, как сделать старое — новым и сохранить аутентичность.

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ФОТО | Настоящее путешествие во времени! Квартира в Старом городе с чарующим средневековым интерьером

Жилища с аутентичным интерьером, который передает дух эпохи, в Таллинне можно найти не часто. Эта замечательная квартира в Старом городе поможет совершить путешествие во времени!

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ФОТО | Романтика и домашний уют, да еще и с сауной! Эта квартира в Каламая заставит вас забыть шум и суету большого города

На улице Кёйе в Каламая ждет нового хозяина квартирка со стильным дизайном интерьера, сауной и просторным зеленым двориком для посиделок на свежем воздухе.

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ФОТО | Люксовая квартира в Старом городе привлекает контрастом современного интерьера с историческим зданием

На портале Kinnisvara24.ee есть одна квартира, которая находится в Старом городе в самом сердце Таллинна. Контраст между современным интерьером в Скандинавском стиле и историческим зданием делает жилье очень интересным.

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ФОТО | Невероятно стильная двухуровневая квартира в бывшем здании военной школы в Таллинне

У некогда военной школы, ставшей жилым домом, длинная и интересная история. Настолько же интересные и находящиеся в здании лофты. Посмотрим, как выглядит одна из квартир внутри, которая ищет новых жильцов!

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ФОТО | Роскошный интерьер и захватывающий вид на море. Смотрите, как выглядят новые дома на Коплиских линиях изнутри!