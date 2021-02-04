Мошенница с недвижимостью выдавала себя за дочь короля Испании. Ущерб составляет 4 млн евро

Члены группировки находили в интернете недвижимость и предлагали ее потенциальным покупателям по крайне низкой цене (20% от рыночной стоимости) — от 25 до 40 тысяч евро. Они требовали немедленно внести залог за бронирование, даже не предоставляя клиентам возможности осмотреть недвижимость “вживую”. Когда жертва соглашалась окончательно на покупку, от нее требовали внести полностью сумму. После этого мошенники пропадали. Недвижимость они не приобретали, лишь иногда выплачивая собственникам залог, чтобы успеть убедить клиента внести полную сумму, пояснили РИА Новости в пресс-службе Гражданской гвардии Аликанте.

Лидер группировки — 50-летняя испанка, которая ранее отбывала тюремное заключение за мошенничество. Она передвигается на инвалидной коляске и выдавала себя за внебрачную дочь испанского диктатора Франсиско Франко (годы правления 1939-1975) или почетного короля Хуана Карлоса, отца нынешнего главы государства Фелипе VI, “наследницу большого состояния”. Она вела богатый образ жизни. В группировку входили люди ее “ближнего круга“ — “члены семьи и друзья”. Большая часть людей, которые работали на эту женщину и искали клиентов, жили в ее доме, их зарплата оплачивалась из денег, которые поступали от мошеннических действий.

Офис мошенников располагался в городке Гуардамар-дель-Сегура (провинция Аликанте), где работали профессиональные адвокаты. За восемь месяцев существования схемы удалось отмыть 1,5 миллиона евро только через банковские переводы, большая часть сумм за недвижимость вносилась наличными.

Группировка действовала в Мадриде, Барселоне, Таррагоне, Аликанте, а также в Чехии и Швеции. В ходе расследования Гражданской гвардии удалось установить 100 пострадавших, сумма мошенничества на сегодняшний день составляет 4 миллиона евро. Не исключено, что жертв больше.