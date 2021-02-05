Поиск подходящего съемного жилья: 4 совета владельцам домашних животных

Многие собственники боятся сдавать квартиры людям с домашними животными, но в последнее время появляется все больше и больше жилья, где животные приветствуются. “Эта тенденция вызвана, с одной стороны, тем фактом, что среди молодежи очень много любителей домашних животных, а с другой стороны, тем, что сознательный владелец не должен беспокоиться о своей собственности. Спрос на аренду квартир, где разрешено проживание с домашними животными, очень высок — каждый пятый, ищущий арендное жилье, спрашивает маклеров, разрешено ли там проживание с домашними животными: во многих семьях есть собака, кошка или другое небольшое домашнее животное”, — пояснила Катрин Арон.

Катрин Арон дает следующие советы желающим арендовать жилье владельцам домашних животных:

1. Используйте поисковый фильтр

При поиске на портале Kinnisvara24.ee вы можете использовать фильтр “разрешено проживание с домашними животными”, с помощью которого отбираются все объявления, подходящие для семей с домашними животными. Статистика показывает, что домашние животные разрешены примерно в 1-2% сдаваемого в аренду жилья. На данный момент на портале Kinnisvara24.ee размещено 5827 активных объявлений об аренде, в 59 из которых добавлена ​​отметка о разрешении проживания с домашним животным.

2. Ведите переговоры

В объявлении с понравившейся квартирой написано, что домашние животные не приветствуются? Обратитесь к маклеру или арендодателю за дополнительной информацией: страдает ли арендодатель аллергией или имеет негативный опыт общения с предыдущими арендаторами. Поскольку предложение на рынке аренды в настоящее время превышает спрос, владельцы проявляют большую гибкость, чем обычно, и если арендатор кажется хорошим, могут согласиться на домашних животных.

3. На помощь придет страхование