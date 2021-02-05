Поиск подходящего съемного жилья: 4 совета владельцам домашних животных
Многие собственники боятся сдавать квартиры людям с домашними животными, но в последнее время появляется все больше и больше жилья, где животные приветствуются. “Эта тенденция вызвана, с одной стороны, тем фактом, что среди молодежи очень много любителей домашних животных, а с другой стороны, тем, что сознательный владелец не должен беспокоиться о своей собственности. Спрос на аренду квартир, где разрешено проживание с домашними животными, очень высок — каждый пятый, ищущий арендное жилье, спрашивает маклеров, разрешено ли там проживание с домашними животными: во многих семьях есть собака, кошка или другое небольшое домашнее животное”, — пояснила Катрин Арон.
Катрин Арон дает следующие советы желающим арендовать жилье владельцам домашних животных:
1. Используйте поисковый фильтр
При поиске на портале Kinnisvara24.ee вы можете использовать фильтр “разрешено проживание с домашними животными”, с помощью которого отбираются все объявления, подходящие для семей с домашними животными. Статистика показывает, что домашние животные разрешены примерно в 1-2% сдаваемого в аренду жилья. На данный момент на портале Kinnisvara24.ee размещено 5827 активных объявлений об аренде, в 59 из которых добавлена отметка о разрешении проживания с домашним животным.
2. Ведите переговоры
В объявлении с понравившейся квартирой написано, что домашние животные не приветствуются? Обратитесь к маклеру или арендодателю за дополнительной информацией: страдает ли арендодатель аллергией или имеет негативный опыт общения с предыдущими арендаторами. Поскольку предложение на рынке аренды в настоящее время превышает спрос, владельцы проявляют большую гибкость, чем обычно, и если арендатор кажется хорошим, могут согласиться на домашних животных.
3. На помощь придет страхование
Если чтобы обеспечить себе чувство безопасности владелец недвижимости хочет, чтобы арендатор с домашним животным внес более высокий, чем обычно, депозит, в качестве альтернативы можно предложить страхование аренды. Страхование аренды Rendin.co предлагает решение для арендаторов и арендодателей. Арендатору квартиры не нужно искать деньги на двойной залог, а собственнику недвижимости не стоит беспокоиться о своем имуществе, поскольку оно покрывается страховкой ERGO.
4. Попросите рекомендацию у владельца предыдущей квартиры
Если вы ответственный арендатор и у вас хорошие отношения с владельцем вашей предыдущей квартиры, попросите у него рекомендацию. Возможно, опасения собственника нового жилья исчезнут, если он узнает, что прежняя квартира содержалась в прекрасном состоянии и что домашние животные не вызвали нареканий у соседей и не портили имущество.
Вот 5 примеров доступных в настоящее время превосходных арендных квартир, где можно жить с домашними животными:
4-комнатная квартира в таллиннском Старом городе
6-комнатная квартира в Кельмикюла, недалеко от центра Таллинна
4-комнатная квартира в Кадриорге
3-комнатная недавно отремонтированная квартира у моря на границе Старого города и Каламая
3-комнатная квартира в самом центре Таллинна на улице Роозикрантси
Kinnisvara24 — созданный в 2018 году второй по размеру портал недвижимости в Эстонии, который ежемесячно посещают более 450 000 человек.
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