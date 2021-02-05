ФОТО | Дети учатся, а родители работают — как разделить комнату?
Опрос IKEA “Жизнь дома”* показал, что 36% жителей Эстонии работают из дома в период ограничений. Но не у всех есть удобное место для работы и учёбы, и треть жителей хотела бы улучшить эти условия. Личное пространство — один из аспектов, который можно улучшить с помощью советов дизайнера IKEA Элийзе Таммекиви.
“При работе из дома и онлайн-встречах мы показываем гораздо больше личного пространства, чем хотелось бы: дети и шум, личные вещи на фоне — всё это вызывает неудобство и даже неловкость. Есть несколько способов, как создать профессиональный фон для видеозвонков”, — говорит дизайнер.
А что за спиной?
Первый шаг — проверить, что видно на камере и что вам бы хотелось скрыть. Открытые ящики и двери в другую комнату раскрывают больше информации, чем вам бы хотелось, и даже отвлекают вас и коллег. Для более подготовленного образа и большей приватности оцените возможность создания однородного фона: гардины или полки, как пример.
“Порой нам не нужно больше места, а просто нужно правильно использовать то, что уже есть. Один из простых способов деления пространства — использование ширмы. Ширма создаёт ощущение стены и даёт личное пространство. Это решение подойдёт для создания нейтрального фона при видеозвонках, если не хочется показывать бытовые вещи коллегам”, — говорит Таммекиви.
Дизайнер подчёркивает, что схожий эффект можно получить с помощью занавесок, которые при необходимости можно открыть или закрыть. Ваши видеозвонки обретут более профессиональный вид, и по окончанию звонка вы вмиг сможете убрать занавеску.
Для разделения пространства подойдут книжные полки, которые отлично выглядят со всех сторон. Если в полки положить ящики, то они уже не будут просматриваемы, а в ящики можно складывать вещи, необходимые для работы и учёбы.
Где сделать уголок для работы?
Рабочую зону можно сделать в неиспользуемых пространствах, например нише или даже шкафу. Это поможет, не ограничивая жилое пространство, оборудовать небольшую зону для работы или учёбы.
“Выбирайте узкий стол и стул или табурет с регулируемой высотой, который при необходимости можно задвинуть под стол. Табурет занимает меньше места, чем стул, и когда вы сидите на нем, задействуются мышцы спины и улучшается осанка. Если место не позволяет, то можно поставить полки или откидной столик, у которого нет ножек, и он занимает меньше места”, — говорит дизайнер.
Личное рабочее место там, где удобно
Для тех, у кого нет возможности создать полноценное рабочее место, и приходится работать за обеденным столом или нужно несколько раз за день “переезжать” с места на место, дизайнер советует использовать тележку.
“С тележкой вы можете создать рабочее место, например на кухне, положив туда компьютер, зарядку и документы. Удобно собранная тележка будет мотивировать на продуктивный рабочий день. Кстати, эргономичному и удобному стулу всегда найдётся место в доме, в конце рабочего дня его можно использовать за ужином”, — считает дизайнер.
Ещё одно решение — подставка для лаптопа, которую вечером можно использовать как журнальный столик у дивана или кровати. Это решение подойдёт и для тех, кто любит сидеть на диване, но для компьютера нужна подставка.
“Почти у всех можно найти место для работы стоя. Для тех, кому приходится в основном сидеть, можно создать высокое рабочее место, поставив на обеденный стол или подоконник поднос на ножках — и готово, можно работать!” — делится Таммекиви.
*Опрос IKEA в рамках мирового исследования “Жизнь дома” направлен на изучение жизни людей дома и наиболее часто встречающихся проблем. Опрос “Жизнь дома” 2020 проходил в июле-августе 2020 года, и в нём приняли участие 1000 жителей Эстонии в возрасте 18-50 лет.
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