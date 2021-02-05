ФОТО | Дети учатся, а родители работают — как разделить комнату?

Опрос IKEA “Жизнь дома”* показал, что 36% жителей Эстонии работают из дома в период ограничений. Но не у всех есть удобное место для работы и учёбы, и треть жителей хотела бы улучшить эти условия. Личное пространство — один из аспектов, который можно улучшить с помощью советов дизайнера IKEA Элийзе Таммекиви.

“При работе из дома и онлайн-встречах мы показываем гораздо больше личного пространства, чем хотелось бы: дети и шум, личные вещи на фоне — всё это вызывает неудобство и даже неловкость. Есть несколько способов, как создать профессиональный фон для видеозвонков”, — говорит дизайнер.

А что за спиной?

Первый шаг — проверить, что видно на камере и что вам бы хотелось скрыть. Открытые ящики и двери в другую комнату раскрывают больше информации, чем вам бы хотелось, и даже отвлекают вас и коллег. Для более подготовленного образа и большей приватности оцените возможность создания однородного фона: гардины или полки, как пример.