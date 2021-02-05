Обратите внимание! 5 признаков, что вашим трубам скоро конец
Свежая статистика Seesam свидетельствует, что почти 80% звонков на горячую линию Koduabi так или иначе связаны с трубами: засоры, протечки из соседней квартиры, поломка смесителя или разрушающиеся трубы. Звонки от обеспокоенных владельцев жилья поступают на горячую линию и после 10 часов вечера, и в выходные. “На основании имеющейся статистики можно утверждать, что если люди обращаются к нам в выходные, то в девяти случаях из десяти у них возникли проблемы с системой водоснабжения. Но обращаться к нам совершенно правильно, поскольку в случае протечек для предотвращения большего ущерба критически важна быстрая реакция”, — говорит эксперт.
В прошлом году в страховой компании Seesam самая большая сумма убытков, причиненных жилому помещению при поломке фильтра для воды и смесителя, достигла 30 000 евро. Если такие аварии случаются ночью или в отсутствие людей, масштабы ущерба являются очень большими, а устранение последствий аварии — затратным. По словам Гилден, подобные ситуации можно предотвратить, наблюдая за опасными признаками и консультируясь со специалистами горячей линии Koduabi.
Специалист по имущественному страхованию рассказывает о пяти наиболее распространенных признаках, которые заранее сигнализируют о грядущей аварии и непременно требуют внимания домовладельца.
“Невинные” струйки или капли
Если смеситель капает, не стоит дожидаться, пока маленькие капли превратятся в шумный водопад. Как правило, это означает, что смеситель находится не в лучшем состоянии и для его починки необходимо что-то предпринять. Стоит обратить внимание: капающая вода не только нервирует, но и может дорого вам обойтись. Капающий кран или подтекающий унитаз за продолжительный период времени расходуют достаточно много воды, что сказывается и на счетах за коммунальные услуги.
Плохая система отопления
С приходом минусовых температур на горячую линию поступают звонки о различных промерзаниях. Для защиты от них следует убедиться, что в техническом помещении поддерживается нужный уровень температуры с помощью надежного термостата или защиты труб от замерзания, а также обеспечена достаточная теплоизоляция труб. Если ожидаются заморозки, можно оставить капающий кран, поскольку текущая вода в трубопроводе так быстро не замерзнет. Чтобы предотвратить проникновение холодного воздуха, следует закрыть двери, входные отверстия вентиляции и отдушины в фундаменте. Ни в коем случае нельзя самостоятельно пытаться разморозить замерзшие трубы. В такой ситуации стоит спросить совета у специалиста.
Странные звуки
Если при закрывании крана раздается странное поскрипывание или треск, конечно же, это тревожный сигнал. Если сливная труба постоянно булькает, проблема уже не за горами и стоит отреагировать, прежде чем в доме случится потоп.
Странный запах или цвет
Это элементарно: если вода, которую вы пьете и используете для мытья, выглядит очень грязной и имеет странный запах, это верный признак того, что трубы устарели. Если запах или цвет воды стали меняться, то очевидно, что эта проблема не разрешится сама по себе и вскоре может случиться серьезный потоп. Предотвратить причинение крупного ущерба помогут ваши опережающие действия.
Вода не уходит
Если дом старше 30 лет и трубопровод не обслуживался как следует, в трубах накапливаются ржавчина, накипь, осадки и возникают засоры. Поэтому не стоит считать пустяком слишком медленно уходящую воду. Для предотвращения проблем с засорами важно помнить, что в канализацию следует спускать только сточные воды от домохозяйства, но не жир от жарки и не мусор. Также ни в коем случае нельзя спускать в унитаз растворители или остатки краски. Даже если они не засорят трубы, то могут нарушить работу очистных станций.
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