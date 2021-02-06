ФОТО | Вдали от суеты: уютный дом Сандры Буллок на побережье Атлантики
Недавно принадлежавший ей дом в Джорджии был продан, пишет TopTenRealEstate, однако сумма сделки не называется. Как уточняет портал, дом в небольшом городке Тайби-Айленд (население — около 3 тысяч человек) Сандра купила в 2001 году за 1,5 миллиона долларов и спустя 18 лет выставила на продажу.
Поместье, в которое входят главный (312 кв.м) и гостевой (264 кв. м) дома, стоит на берегу океана на участке площадью 12 тыс. кв. м и имеет доступ к одному из красивейших частных пляжей с белым песком. На территории есть большой бассейн, игровая комната, тренажерный зал и баскетбольная площадка. Дома оформлены в деревенском стиле — в отделке и интерьере использовано дерево и натуральные ткани, создающие ощущение уюта.
На острове Тайби, который в летние месяцы становится популярным курортом, есть дома и у других знаменитостей — музыканта Джона Мелленкампа, автора бестселлеров Мэри Кей Эндрюс. Нередко сюда приезжают отдыхать Джон Траволта, Майли Сайрус, а также Бен Аффлек — чтобы сходить в свой любимый ресторан North Beach Bar and Grill.
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