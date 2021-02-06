Ковры в современном интерьере: пережиток прошлого или тренд?

Ковер — отличное решение для комнат нейтральных цветов, когда хочется добавить насыщенных оттенков, но вносить кардинальные изменения вы не готовы. Оригинальная деталь с узором прекрасно смотрится в стилях лофт и хай-тек. Для скандинавского интерьера и минимализма подойдут однотонные ковры с коротким и длинным ворсом, а восточные орнаменты разнообразят кантри, прованс и бохо-шик. Важно помнить, что чем интерьер ближе к классике, тем более тщательно нужно подбирать ковер. Большинство современных эклектических сочетаний приемлют любой аксессуар — от старого советского до яркого современного. Но в вариациях барокко и ампира они неуместны.

— Прожив какое-то время в интерьере, сделанном под влиянием модных трендов, человек обычно чувствует, что тренд сошел, интерьер его больше не радует и хочется чего-то более нового или чего-то классического. Нет смысла гнаться за модой, лучше выбрать то, что вам на самом деле близко. Какие-то инновации вполне могут быть в расцветках или в идее коллекции, в плане технологий же по-прежнему высоко ценятся ручная работа и натуральные материалы. В INRE мы всегда отталкиваемся от интерьера, иногда от пожеланий заказчика, но не от тренда.

Частая ошибка дизайнеров — упор исключительно на современные экземпляры, только что появившиеся на прилавках. Нет ничего плохого в новых ярких коврах. Но и те, которые достались от предыдущих поколений, могут стать модным акцентом интерьера. Обращайте внимание на состав: отдавайте предпочтение натуральным, а не синтетическим тканям. Современный ковер отличается четким геометрическим рисунком и симметрией орнамента. Исключение — специально состаренные изделия, грамотно вписанные в дизайнерскую концепцию. В помещении одинаково стильно будет смотреться и российский новодел, и раритетный ковер из Афганистана, служивший еще прабабушке. Но только при условии сочетания с остальными цветами и деталями интерьера.

— Чаще всего ковер — один из последних штрихов, как и декор. Сначала создается дизайн интерьера, выбираются цвета дивана, мебели, оттенок стен и пола, а в финале при помощи ковра все эти элементы связываются воедино. Ковер может быть совершенно нейтральным, просто придающим уют. Может быть ярким, акцентным, точкой притяжения. Может, например, связывать предметы мебели между собой, являясь композиционным центром. Или, наоборот, привлекать внимание к отдельным зонам, но не быть акцентом. Помимо эстетической функции, важна и тактильная сторона: ощущение плотности, мягкости, высоты ворса ковра влияют на впечатление от интерьера. К выбору ковра лучше подойти месяцев за шесть до окончания строительства: именно столько займет его изготовление вручную по индивидуальному эскизу. В этом случае можно подобрать нити нужного оттенка, посмотреть на их сочетание в присланном образце и далее запустить в производство.

В советское время ковры клали на пол и вешали на стены. Помимо декоративной функции, они играли дополнительную роль тепло- и шумоизоляционного материала. Сегодня есть много более простых способов создать тишину и не замерзнуть. Поэтому функционал ковра остается по большей части декоративным и размещают его не только на полу. “Ковер задавал стиль всей комнате”, — говорил главный герой из фильма “Большой Лебовски”. Дизайнеры согласны: грамотно подобранный аксессуар становится визуальной доминантой, мгновенно изменив помещение. Можно планировать ремонт в квартире, исходя из доставшегося в наследство изделия. Но если вы хотите купить новый ковер, то выбор размера и места для него зависит от площади комнаты.

— С помощью ковров интерьер можно немного “заземлить”, если выбирать цвета близкие к природным пастельным оттенкам воды, травы, песка, камня, почвы. Тактильные ощущения от прикосновения к ворсу или плетению ковра в сочетании с приятными глазу цветами природы способствуют расслаблению и отдыху.

В комнате 13–14 кв. м красиво смотрятся ковры продолговатой формы размера 2х3 м. Хороший вариант для кабинета, не заставленного большим количеством мебели. Помните, что ковер не должен выглядывать из-под нагромождения столов, комодов и шкафов. Если нет возможности занять 6 м пространства, выбирайте более миниатюрные варианты декора. Их можно положить у рабочего стола, на входе в комнату или рядом с креслом и диваном.

— В спальне ковер выполняет несколько важных функций. Во-первых, доставляет комфорт. Вставая с кровати, всегда приятнее ощущать под ногами мягкую поверхность, а не камень или паркет. Во-вторых, помогает зонировать. Мы дополнительно акцентируем конкретную зону и делаем ее визуально более привлекательной и уютной — естественно, в рамках продуманного дизайна.

Несмотря на разнообразие современных напольных покрытий, ковер в спальне остается важным, не только декоративным элементом. Просыпаясь утром, не хочется искать тапочки, поставив ноги на холодный паркет. Не стоит класть ковер под кровать, чтобы края выходили за ее пределы. Лучше обозначить “зону комфорта”, где он действительно нужен. Например, купить два небольших ковра, которые будут лежать с обеих сторон кровати. Часто в спальне стелят ковролин по всей площади пола. Один из трендов от дизайнеров интерьера — ковер на ковре. Подберите контрастный коврик, в идеале — округлой формы.

— Подумайте о том, как вы обычно проводите время в гостиной. Если любите танцевать с бокалом вина и часто приглашаете гостей, не застилайте все пространство коврами, сделайте их акцентом, расположив рядом с предметами мебели. А любителям спокойного времяпрепровождения можно подумать о покупке большого ковра с длинным ворсом, на котором удобно сидеть или лежать.

Главное правило — не прятать. Ковер должен быть на виду. Это значит, что не стоит ставить на ковер диван или шкаф. Не нагружайте ковер мебелью; исключение — стулья или стеклянный кофейный стол, которые нужно располагать с учетом рисунка на ткани. В больших комнатах от 20 кв. м. можно разместить два ковра, таким образом зонируя пространство. Например, положить первый у дивана, второй — рядом с креслом или рабочим местом. Подойдет и стандартный вариант с прямоугольным ковром посередине комнаты.

Лена Коршунова:

— В кабинете лучше отдать предпочтение коврам с коротким ворсом из соображений практичности. Советую отталкиваться от задач. Домашний офис отличается от кабинета, где нужно проводить встречи и вести переговоры. При выборе задумайтесь, что важнее для вас: произвести впечатление или иметь возможность полежать на полу в перерывах между решениями важных задач?

Детская комната

В комнате ребенка ковры просто необходимы. Даже если дети уже ходят, а не ползают по полу, они будут проводить на нем много времени за играми. Стиль комнаты позволяет выбирать креативные дизайнерские ковры и изделия с рисунками, в том числе нарисованными дорожками для машин и поездов. Присмотритесь к обучающим принтам: на рынке представлены изделия с картой мира или алфавитом. Для детской комнаты лучше выбирать средний ворс и не слишком светлые тона. Велика вероятность, что ковер будет пачкаться красками или едой и его придется часто чистить.

Евгений Недоборов:

— Многие боятся класть хорошие ковры в детской комнате. Но у нашей коллеги, например, дома живут четверо питомцев, которые для ковра намного опаснее, чем дети. После их “вандализма” она отдала ковер на ручную мойку и восстановление — и сегодня ковер как новый. Так что проверено на личном опыте: ковер в детской — не страшно, если вы готовы периодически отдавать его в химчистку. В принципе, любой ковер иногда требует полноценной мойки. На открытии Kover buro в 2010 году мы заняли первое место в творческом конкурсе на лучший дизайн ковра. Призом была реализация ковра по этому эскизу в Непале в уникальной ручной технике. Он был выставлен на благотворительный аукцион, и деньги с его продажи пошли в благотворительный Фонд Чулпан Хаматовой.

Маленькая ванная