Между зимой и началом весны: что делать в саду в феврале?

Цветник

Работы в цветнике зависят от погоды. Если выпало много снега, то нужно стряхнуть его с декоративных деревьев и кустов. Если нет мороза, то можно обрезать кустарники, цветущие с июня до осени. Также пора начать очередную обрезку декоративных лиственных деревьев — у них обрезают засохшие, поврежденные и сломанные ветки и слабые побеги. Если сохраняется большой мороз, этого не делают.

В феврале прикрывают или затеняют хвойные деревья, рододендроны и другие вечнозеленые растения, чувствительные к солнечным ожогам. Будет ли растение страдать от солнечных ожогов, зависит от сорта. Укрывающий материал должен быть дышащим

Также нужно проверить, не выдул ли ветер прикрытие роз и других цветов. А чтобы ваш газон встретил весну в хорошем состоянии, старайтесь по нему не ходить, а также разравнивайте на лужайке снег. Кроме того, убирайте излишки снега с клумб, иначе растения могут начать под ним преть.

Плодовый сад

В феврале начинаются первые работы и во фруктовом саду. Во-первых, проверьте, не нужно ли восстановить побелку стволов плодовых деревьев. Обследуйте фруктовые деревья и срежьте обмороженную или обожженную древесину, а раны дерева обработайте специальным составом.

Если нет мороза, то можно начать и обрезку фруктовых деревьев. Срезают старые, слабые или слишком густые побеги. Срезанные побеги вишни, абрикосов, груш и миндальных деревьев можно принести в дом и поставить в воду, чтобы они зацвели.

Теплица, погреб, сарай

В феврале подготавливают к новому сезону теплицы — заменяют поврежденные зимой стекла или пленку, улучшают или меняют тепличную почву.

В помещениях для размножения саженцев прививают фруктовые деревья, декоративные деревья и кусты.

В погребе проводят ревизию помещенных на хранение овощей и убирают испорченные. Проверяют температуру и влажность и при необходимости погреб увлажняют или охлаждается.

В помещениях, где хранятся летние луковичные цветы, проверяют состояние луковиц и клубней и испорченные или больные удаляют.

Дом