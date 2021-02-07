Между зимой и началом весны: что делать в саду в феврале?
Цветник
Работы в цветнике зависят от погоды. Если выпало много снега, то нужно стряхнуть его с декоративных деревьев и кустов. Если нет мороза, то можно обрезать кустарники, цветущие с июня до осени. Также пора начать очередную обрезку декоративных лиственных деревьев — у них обрезают засохшие, поврежденные и сломанные ветки и слабые побеги. Если сохраняется большой мороз, этого не делают.
В феврале прикрывают или затеняют хвойные деревья, рододендроны и другие вечнозеленые растения, чувствительные к солнечным ожогам. Будет ли растение страдать от солнечных ожогов, зависит от сорта. Укрывающий материал должен быть дышащим
Также нужно проверить, не выдул ли ветер прикрытие роз и других цветов. А чтобы ваш газон встретил весну в хорошем состоянии, старайтесь по нему не ходить, а также разравнивайте на лужайке снег. Кроме того, убирайте излишки снега с клумб, иначе растения могут начать под ним преть.
Плодовый сад
В феврале начинаются первые работы и во фруктовом саду. Во-первых, проверьте, не нужно ли восстановить побелку стволов плодовых деревьев. Обследуйте фруктовые деревья и срежьте обмороженную или обожженную древесину, а раны дерева обработайте специальным составом.
Если нет мороза, то можно начать и обрезку фруктовых деревьев. Срезают старые, слабые или слишком густые побеги. Срезанные побеги вишни, абрикосов, груш и миндальных деревьев можно принести в дом и поставить в воду, чтобы они зацвели.
Теплица, погреб, сарай
В феврале подготавливают к новому сезону теплицы — заменяют поврежденные зимой стекла или пленку, улучшают или меняют тепличную почву.
В помещениях для размножения саженцев прививают фруктовые деревья, декоративные деревья и кусты.
В погребе проводят ревизию помещенных на хранение овощей и убирают испорченные. Проверяют температуру и влажность и при необходимости погреб увлажняют или охлаждается.
В помещениях, где хранятся летние луковичные цветы, проверяют состояние луковиц и клубней и испорченные или больные удаляют.
Дом
В доме проверяют запасы семян. Планируют посадки, создают перечень необходимых материалов, инструментов, саженцев, семян, составляют садовый календарь для нового сезона. Приобретают семена, недостающие инструменты, субстраты и удобрения. Готовят ящики, горшки и контейнеры для посадки.
Чтобы ожидать весну было приятнее, в горшках проращивают луковицы весенних цветов. В ящиках на подоконнике сеют пряные травы, а также сажают кресс-салат, редис, зеленый лук, свеклу, сельдерей и петрушку.
Комнатные растения, которым стал мал горшок, пересаживают.
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