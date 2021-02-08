Страховая статистика: злейшим недругом жилья по-прежнему остается вода

Самый крупный случай ущерба в рамках жилищного страхования в прошлом году составил 160 000 евро — это стало результатом пожара. Большая часть случаев в связи со страхованием жилья, впрочем, связана с причиненным водой ущербом — основной причиной являются поломки труб и протечки воды, то есть вода, выходящая из системы водоснабжения, канализации или отопления. В среднем размер такого ущерба составляет порядка 1100 евро.

“Аварии часто начинаются у соседей, поэтому можно в шутку сказать, что самый большой враг эстонского жилья — сосед сверху. Вспоминается, например, прошлогодний случай, когда отделка квартиры была повреждена водой в результате течи в отопительном коллекторе. Поскольку жилец в это время находился вдали от дома, он узнал об ущербе от своего соседа снизу, в квартиру которого попала вода. Авария обошлась в 56 000 евро” — сказала руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO Катерина Лепвальтс.

По данным страховой компании, самые крупные и серьезные несчастья в домах Эстонии становятся результатом возгораний. В прошлом году пятью крупнейшими страховыми случаями в ERGO стали именно пожары, стоимость возмещения в связи с которыми составила от 63 000 до 160 000 евро.

“Самое крупное происшествие, в результате которого был причинен ущерб в размере 160 000 евро, имело место в июле, когда пожар быстро распространился с потолка жилой комнаты, начавшись, вероятно, из-за неисправности электрического оборудования. Также вспоминается второй летний случай, когда в результате проведения работ с огнем загорелась крыша жилого дома. Расходы тут составили 143 000 евро”, — рассказал Лепвальтс.

Она добавила, что, разумеется, не все происшествия можно предотвратить, но каждый может многое сделать для их профилактики. Следует обращать внимание на правильное использование электрического оборудования, состояние труб и различных нагревательных приборов.