Страховая статистика: злейшим недругом жилья по-прежнему остается вода
Самый крупный случай ущерба в рамках жилищного страхования в прошлом году составил 160 000 евро — это стало результатом пожара. Большая часть случаев в связи со страхованием жилья, впрочем, связана с причиненным водой ущербом — основной причиной являются поломки труб и протечки воды, то есть вода, выходящая из системы водоснабжения, канализации или отопления. В среднем размер такого ущерба составляет порядка 1100 евро.
“Аварии часто начинаются у соседей, поэтому можно в шутку сказать, что самый большой враг эстонского жилья — сосед сверху. Вспоминается, например, прошлогодний случай, когда отделка квартиры была повреждена водой в результате течи в отопительном коллекторе. Поскольку жилец в это время находился вдали от дома, он узнал об ущербе от своего соседа снизу, в квартиру которого попала вода. Авария обошлась в 56 000 евро” — сказала руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO Катерина Лепвальтс.
По данным страховой компании, самые крупные и серьезные несчастья в домах Эстонии становятся результатом возгораний. В прошлом году пятью крупнейшими страховыми случаями в ERGO стали именно пожары, стоимость возмещения в связи с которыми составила от 63 000 до 160 000 евро.
“Самое крупное происшествие, в результате которого был причинен ущерб в размере 160 000 евро, имело место в июле, когда пожар быстро распространился с потолка жилой комнаты, начавшись, вероятно, из-за неисправности электрического оборудования. Также вспоминается второй летний случай, когда в результате проведения работ с огнем загорелась крыша жилого дома. Расходы тут составили 143 000 евро”, — рассказал Лепвальтс.
Она добавила, что, разумеется, не все происшествия можно предотвратить, но каждый может многое сделать для их профилактики. Следует обращать внимание на правильное использование электрического оборудования, состояние труб и различных нагревательных приборов.
“Регулярно проверяйте и обслуживайте нагревательные приборы, а также бытовую технику и их подключения. Если вы надолго уезжаете из дома, перекройте краны входящих в дом или квартиру труб, по возможности отключите электроприборы. Не оставляйте без присмотра источники открытого огня. Убедитесь, что дома есть обязательный дымовой датчик и регулярно проверяйте его состояние”, — порекомендовала она.
“Чтобы несчастный случай не перевернул всю вашу жизнь, а ущерб оказался как можно меньше, при заключении договора страхования жилья убедитесь, что застраховано все ваше домашнее имущество, желательно с такими хозяйственными постройками, как, например, сауна, детская площадка или гараж. Поскольку в многоквартирных домах с происшествиями часто оказываются связаны соседи, помимо страхования собственного имущества также стоит защищаться от возможного причиненного соседям ущерба — в дополнение к страхованию жилья следует выбрать еще и страхование ответственности”, — добавила Лепвальтс.
ERGO — одна из ведущих страховых компаний в странах Балтии, предлагающая полный спектр решений: от страхования имущества до страхования жизни. В Эстонии, Латвии и Литве услугам, опыту и финансовой стабильности ERGO доверяют более 550 000 клиентов. Действующие в странах Балтии предприятия ERGO входят в концерн ERGO — одну из крупнейших страховых групп в Германии и Европе. Концерн представлен более чем в 30 странах мира, фокусируясь на европейских и азиатских рынках. В свою очередь, ERGO принадлежит одному из крупнейших в мире концерну перестрахования Munich Re, учрежденному в 1880 году.