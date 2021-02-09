Неожиданно: в январе в Таллинне покупали более дорогие квартиры

Все данные свидетельствуют о том, что начавшееся осенью восстановление рынка продолжается и это не была статистическая аномалия. 1Partner Kinnisvara считает, что в тренде прироста пройдет весь 2021 год.

Статистика банков показывает, что средняя сумма жилищных кредитов выросла в прошлом году в первую очередь среди молодежи до 25 лет. Рост общей стоимости проданных квартир означает, что люди готовы на большие траты.

В январе в Таллинне было совершено всего 959 сделок с недвижимостью. Проданные 750 квартир — на 21% меньше, чем декабре, но на процент больше, чем в январе прошлого года.

Средняя стоимость за квадратный метр в январе составила 2231 евро, что на 11% выше, чем в прошлом году. Самая дорогая квартира была продана за 675 000 евро. Самый дорогой дом стоил 1,3 млн евро, а участок — 468 000 евро.