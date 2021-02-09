ФОТО | В центре Таллинна появится новый квартал Лийвалайа

Строения в квартале будут соединены. В их числе будет высочайшее в Эстонии офисное здание, сообщает rus.err.ee.

Объем инвестиций Kapitel в квартал, который появится на перекрестке улиц Лийвалайа и Юхкентали, составляет около 100 млн евро.

Помимо офисных площадей и предназначенных для сдачи в аренду квартир в квартале создадут 5000 кв. метров площади под заведения общественного питания, 25-метровый бассейн для работников расположенных в квартале предприятий, спортивный клуб, мини-спа, салоны красоты и помещения для конференций.

Перед зданиями будут построены площадь и две подъездных дороги к улицам Иманта и Выльви. Также будут созданы зеленая зона и общественный парк рядом с улицей Вески.