“Мне казалось, что я закончу в психушке!” Строительство особняка мечты обернулось для эстонского бизнесмена кошмаром

Когда Мадис думает о подрядчике, у него подскакивает давление: “Отъявленные мошенники и манипуляторы. Красивыми разговорами заманили в сети. Иногда мне казалось, что я закончу в психушке!”

Несколько лет назад бизнесмен с женой решили построить дом своей мечты. Удобный, просторный, роскошный и экологически чистый пассивный дом. Для этого они нашли замечательный живописный участок близ шоссе Тарту-Выру возле реки Татра.

Проектировщика и строителя семья искала долго и в итоге выбрала фирму Sense, которая, как утверждала в переписке, возводит энергоэффективные и сертифицированные пассивные дома. Фирма показалась Мадису благонадежной. Кроме того, один из владельцев Sense Кулдар Лейс является известным в Южной Эстонии предпринимателем и сам живет в энегросберегающем доме в Пылва.

Стоимость квадратного метра в несколько раз выше

Проект Мадиса получился шикарным: около 700 м2, несколько больших балконов, зимний сад, домашний спа, открытый бассейн, просторный подземный гараж и прочее. В договоре была зафиксирована стоимость (все предварительные работы, дом должен был быть сдан в виде т.н. белой коробки) в почти два миллиона евро. Цена квадратного метра была в несколько раз дороже, чем при строительстве обычного дома. Но Мадис и его семья не хотели обычный дом. Им нужен был особенный, исключительно энергоэффективный дом мечты, который в будущем вмещал бы несколько поколений.

“Дом для меня — особенное место. Кроме того, мы живем только один раз. В саване нет карманов ”, — рассуждает мужчина.

Летом 2017 года начались работы.

Мадис отмечает, что в строительстве не разбирается, поэтому доверился специалистам.

Он решил, что не будет указывать строителям что делать, а будет просто оплачивать счета. Но уже в начале 2018 года начались проблемы, а вскоре у Мадиса было уже очень много нареканий. Работы выполнялись некачественно и не в срок.