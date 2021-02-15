“Мне казалось, что я закончу в психушке!” Строительство особняка мечты обернулось для эстонского бизнесмена кошмаром(2)
Когда Мадис думает о подрядчике, у него подскакивает давление: “Отъявленные мошенники и манипуляторы. Красивыми разговорами заманили в сети. Иногда мне казалось, что я закончу в психушке!”
Несколько лет назад бизнесмен с женой решили построить дом своей мечты. Удобный, просторный, роскошный и экологически чистый пассивный дом. Для этого они нашли замечательный живописный участок близ шоссе Тарту-Выру возле реки Татра.
Проектировщика и строителя семья искала долго и в итоге выбрала фирму Sense, которая, как утверждала в переписке, возводит энергоэффективные и сертифицированные пассивные дома. Фирма показалась Мадису благонадежной. Кроме того, один из владельцев Sense Кулдар Лейс является известным в Южной Эстонии предпринимателем и сам живет в энегросберегающем доме в Пылва.
Стоимость квадратного метра в несколько раз выше
Проект Мадиса получился шикарным: около 700 м2, несколько больших балконов, зимний сад, домашний спа, открытый бассейн, просторный подземный гараж и прочее. В договоре была зафиксирована стоимость (все предварительные работы, дом должен был быть сдан в виде т.н. белой коробки) в почти два миллиона евро. Цена квадратного метра была в несколько раз дороже, чем при строительстве обычного дома. Но Мадис и его семья не хотели обычный дом. Им нужен был особенный, исключительно энергоэффективный дом мечты, который в будущем вмещал бы несколько поколений.
“Дом для меня — особенное место. Кроме того, мы живем только один раз. В саване нет карманов ”, — рассуждает мужчина.
Летом 2017 года начались работы.
Мадис отмечает, что в строительстве не разбирается, поэтому доверился специалистам.
Он решил, что не будет указывать строителям что делать, а будет просто оплачивать счета. Но уже в начале 2018 года начались проблемы, а вскоре у Мадиса было уже очень много нареканий. Работы выполнялись некачественно и не в срок.
Весной 2020 года мужчина расторг договор и подал на застройщика в суд, потребовав более полумиллиона евро. Хотя по договору “коробка” должна была быть готова еще к июню 2019, спустя девять месяцев после этого срока работы были выполнены лишь наполовину. По словам Мадиса, к тому времени он уже оплатил Sense практически всю стоимость проекта.
Член правления Sense Trust Тармо Тамм говорит изданию, что фирма уже заканчивала работы, когда работы были остановлены и договор прекращен. По его словам, причиной стал неоплаченный Мадисом счет. “С точки зрения объема работы оставалось не так много. Дом стоит и выглядит относительно неплохо ”, — заверяет Тамм.
Задержка, по его словам, была обусловлена тем, что им пришлось ждать дизайнерское решение по внутренней отделке, поскольку от этого зависел ряд других работ.
В качестве еще одного неприятного сюрприза Мадис обнаружил, что в ходатайстве, которое Sense представила волости, речь шла о здании с более низким уровнем энергосбережения, чем было обещано. По словам Мадиса, застройщик обещал, что у особняка будет самый высокий класс энергосбережения в Эстонии и, возможно, во всей Скандинавии.
Тамм же говорит, что они никогда не обещали Мадису пассивный дом, даже в договоре. “В середине процесса заказчик представил предложения по изменениям, которые снизили энергоэффективность дома”, — отмечает он.
Мадис парирует, что Sense назначила руководителем проекта человека, не имеющего квалификации для строительства частных домов, а за строительный надзор отвечал некто, кого Мадис ни разу не видел на объекте.
Тамм признает, что у руководителя проекта не было соотвествующего сертификата. “Но это не значит, что мы раньше не строили домов и это у нас не получалось”, — добавляет он.
Субподрядчики также планируют обратиться суд
Мадис жалуется, что Sense оптимизировала расходы, используя более дешевые материалы вместо дорогих. Несмотря на то, что по договору дополнительные работы и изменения следовало обговаривать с заказчиком, Sense выполняла их по собственной инициативе, выставляя хозяину счета по факту. Кроме того, само строительство велось не совсем по проекту.
Тамм объясняет, что стоимость увеличивается, если у заказчика имеются особые пожелания. Он считает, что дополнительные работы были согласованы: “По сути все вопросы проходят через электронную почту”. По словам Тамма, клиенты часто не понимают, что если они хотят внести изменения, то может нарушиться вся цепочка проведения работ.
Субподрядчики также жаловались Мадису на проблемы с оплатой и угрожали уйти с объекта. По словам бизнесмена, ему пришлось платить из своего кармана или нанимать новых строителей. Дополнительные расходы составили десятки тысяч евро.
Тамм признает, что Sense все еще должна субподрядчикам более 100 000 евро, но говорит, что Мадис должен ему столько же.
Результат экспертизы: страницы недостатков
После расторжения договора Мадис заказал независимую экспертизу. Выяснилось, что фирма не произвела работ на на сотни тысяч евро, хотя Мадис уже заплатил за них.
Тамм с результатом экспертизы не согласен. Он говорит, что все это из-за отсутствия проекта по внутреннему дизайна и внесенных заказчиком изменений, что привело к приостановке других работ.
Экспертиза выявила множественный брак, халатность при проведении работ и расхождения с проектом. Например, фасад был сделан не из камня Columbia, а из монолитного бетона, который стоит в три раза дешевле. Также фирма сэкономила на утеплении, сами фасады построены небрежно, стеклопакеты местами установлены неправильно и т. д. Кроме того, Мадис получил от Департамента шоссейных дорог предписание о том, что подъездной путь не соответствует согласованному.
Тамм говорит, что Sense не сделала ничего, что превратило бы дом в непригодный для использования. По его словам, брак случается на любом объекте и фирма была готова устранить недочеты в рамках гарантии.
“Материалы были заменены по техническим причинам, и это обсуждалось с клиентом. Мелкие строительные детали, кого это интересует. Важно, что дом реально функционирует”, — говорит Тамм. Никакой компенсации Sense Мадису платить не намерена, разве что этого потребует суд.
“Наша самая большая ошибка — это то, что мы были слишком мягки в отношении изменений, что привело к задержкам по времени, — говорит Тамм. — Мы не хотели гнуть свою линию, мы хотели быть дружелюбными с клиентом. В то же время, на самом деле это общая ошибка: мы должны были действовать жестче, а другая сторона должна была решить вопрос с интерьером раньше”.
В августе Мадис подал иск в Тартуский уездный суд, не только против Sense, но и против самого Тармо Тамма. Поскольку имелись опасения, что Тамм может намеренно обанкротить фирму, суд наложил ипотеку на личную недвижимость Тамма в пользу Мадиса.
Тяжелые времена?
Тамм говорит, что дела у его фирмы сейчас идут неважно, свою лепту внес и коронакризис. Тем не менее, по его словам, они ищут возможность остаться на плаву. По утверждению Тамма, в действиях фирмы при строительстве дома Мадиса не было ничего злонамеренного.
“Владельцы вложили в фирму 2-3 млн евро, влезли в кредиты. Весь доход мы инвестировали в развитие и строительство, чтобы соответствовать ужесточающимся требованиям в сфере строительства в связи с климатическим кризисом. Это очень дорого. Мы обгоняли время”, — сказал он.
Мадиса беспокоит и то, что одним из владельцев Sense является известный бизнесмен Кулдар Лейс, который известен как ментор предпринимателей Южной Эстонии и который в прошлом году получил от президента Орден Белой звезды IV степени за вклад в развитие бизнеса. “Он что, учит молодых предпринимателей пользоваться разными схемами?”, — вопрошает Мадис.
Сам Лейс говорит, что ничего не может поделать, если кто-то его ненавидит. Он признает, что Мадис был “трудным клиентом”, и заверяет, что с другими клиентами у фирмы были “разумные отношения”. Как инвестор Лейс не считает себя ответственным за проблемы Sense. “Строительство дома — это настолько личное дело, что сторонам стоит перед сделкой лучше узнать друг друга и понять, говорят ли они об одном и том же и как поступать с работами и изменениями, о которых изначально не было договоренности”, — говорит Лейс.
Несмотря на то, что все закончилось скандалом и Sense так и не завершила строительства, на своей странице фирма рекламирует особняк как сделанную работу.
По данным издания, интерес к спору проявила и прокуратура. Однако комментариев у Лыунаской окружной прокуратуры получить не удалось.