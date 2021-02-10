4 простых способа повесить картину идеально ровно

И если вы остановили свой выбор на гвозде или шурупе, всегда приятно сделать все правильно с первого раза, чтобы не оставить в стене несколько пробных дырок. Один из наиболее простых способов сделать это — подготовить палку для подвешивания картин. Забейте маленький гвоздик в маленькую деревянную рейку или лопатку для смешивания красок примерно на 5 сантиметров от края. Остановитесь, когда гвоздь пройдет примерно на третью часть толщины дерева. Повесьте рамку на гвоздь, затем прижмите палку к стене, где хотите ее повесить. Плотно придавите на конец гвоздя, и останется небольшое отверстие в стене именно в том месте, где нужно вбить крепление.