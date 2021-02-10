4 простых способа повесить картину идеально ровно
Процесс развешивания картин всегда отбирает много сил и времени, чтобы повесить раму ровно. Вот лучшие приемы, которые мне удалось узнать, как быстро и легко развесить картины на стене.
1. Прежде чем вы сможете повесить фотографию или картину, вам необходимо выбрать правильное место!
Один совет, который показался особенно полезным — это потратить время на визуализацию макета, прежде чем забить гвоздь. Поэтому сделайте бумажный макет, соответствующий размерам каждой рамы, которую собираетесь повесить. А затем, используя липкую ленту, приклейте макеты на стену. Увидев образцы ваших рам на стене, вы сможете убедиться, подходят ли они для этого пространства или нет. Возможно, некоторые рамы вы решите поменять между собой, если их размеры отличаются.
2. После того, как вы определились с тем, куда будете вешать ваши картины в рамах, вам нужно решить, какой тип крепления вы хотите использовать.
Есть несколько типов креплений — ленты, канаты, гвозди, шурупы и т.д. Некоторые из них больше “травмируют” стены, некоторые — меньше. Главное, учитывайте вес вашего изделия, т.к. не все крепления способны выдержать тяжелые рамы.
3. Теперь, когда два первых пункта позади, пора переходить к делу!
И если вы остановили свой выбор на гвозде или шурупе, всегда приятно сделать все правильно с первого раза, чтобы не оставить в стене несколько пробных дырок. Один из наиболее простых способов сделать это — подготовить палку для подвешивания картин. Забейте маленький гвоздик в маленькую деревянную рейку или лопатку для смешивания красок примерно на 5 сантиметров от края. Остановитесь, когда гвоздь пройдет примерно на третью часть толщины дерева. Повесьте рамку на гвоздь, затем прижмите палку к стене, где хотите ее повесить. Плотно придавите на конец гвоздя, и останется небольшое отверстие в стене именно в том месте, где нужно вбить крепление.
4. После того, как вы повесили раму на стене, вам останется убедиться, что картина висит ровно.
И если у вас есть смартфон, то с помощью мобильного приложения вы сможете определить уровень. Откройте приложение “Компас” и проведите пальцем влево, чтобы перейти на функцию определения уровня. Поднимите его вдоль верхней части рамки и отрегулируйте соответствующим образом.
Вот эти 4 простых шага помогут вам разместить картины и фотографии на стене идеально! Гости вашего дома не оставят ваши старания без внимания.