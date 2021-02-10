ФОТО | В центре Таллинна появится 17-этажная высотка за 25 млн евро

Архитектор проетка Маргит Ауле из архитектурного бюро KAOS отметила, что Maakri HUB привнесет в район высоток в центре города активную социальную жизнь с кафе и зеленым внутренним двориком. “Мы откроем расположенный за стеклянным фасадом первый этаж Maakri HUB для кафе и ресторанов, чтобы весь комплекс был связан с улицей и светлым зеленым двором. Мы выступаем за использование в центре города легкого транспорта и планируем разместить на первом этаже зарядные пункты для самокатов и велосипедные стоянки с раздевалками”, — отметила Ауле. В сотрудничестве с Europark также появится удобное решение парковки, причем арендаторы Maakri HUB смогут воспользоваться более выгодными ценами.