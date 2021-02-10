ФОТО | В центре Таллинна появится 17-этажная высотка за 25 млн евро

17-этажное здание с новым названием Maakri HUB выведет на рынок коммерческой недвижимости 10 000 квадратных метров офисных площадей класса “А”. По словам директора по продажам Fausto Capital Эйнара Нийна, от прежнего здания Postimees останутся, по сути, только конструкции. Фасады и интерьерные решения здания получат новый облик, на доме также будут надстроены два дополнительных стеклянных этажа.

“После капитального ремонта Maakri HUB будет конкурировать с офисными помещениями в совершенно новых проектах. Мы сделаем здание экологичным и снизим расходы на аренду. Мы не только придадим зданию новый внешний вид — будут заменены технические решения, изоляция, системы отопления и вентиляции, окна и все необходимое”, — рассказал Эйнар Нийн.

Видение Maakri HUB — объединить ИТ-компании в центре города, чтобы создать в этой области синергию. Разумеется, здесь также будут рады и предприятиям других сфер деятельности. “Спрос на качественные офисные помещения с хорошим местоположением по-прежнему высок, несмотря на сложную экономическую ситуацию в целом. В настоящее время с несколькими компаниями идут активные переговоры о поиске якорного арендатора Maakri HUB”, — добавил Нийн.

Архитектор проетка Маргит Ауле из архитектурного бюро KAOS отметила, что Maakri HUB привнесет в район высоток в центре города активную социальную жизнь с кафе и зеленым внутренним двориком. “Мы откроем расположенный за стеклянным фасадом первый этаж Maakri HUB для кафе и ресторанов, чтобы весь комплекс был связан с улицей и светлым зеленым двором. Мы выступаем за использование в центре города легкого транспорта и планируем разместить на первом этаже зарядные пункты для самокатов и велосипедные стоянки с раздевалками”, — отметила Ауле. В сотрудничестве с Europark также появится удобное решение парковки, причем арендаторы Maakri HUB смогут воспользоваться более выгодными ценами.