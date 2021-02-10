ФОТО | В Тарту бывшая станция связи превратилась в современный жилой дом с лофтами

Здание DUO Loftid состоит из двух частей — построенного во времена первой Эстонской Республики здания и возведенной позднее пристройки. В прошлом столетии здание использовалось в качестве Тартуского узла связи. Чтобы отправить телеграмму, а позднее и позвонить по междугородному телефону, горожане направлялись именно в этот дом. В течение последнего года обе части здания были снаружи отреставрированы, а внутри полностью перестроены.