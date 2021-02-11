Будущее освещения: перегоревшую лампочку нельзя заменить, придется покупать новую лампу

При покупке новой лампы мужчина вдруг заметил, что у нее лампочки встроены в корпус. “Извините, а как в этой лампе менять лампочки?“ — спросил он. Ответ продавца был лаконичен — никак.

В магазине объяснили, что потребителям придется свыкнуться с такой мыслью, потому что в будущем будет производиться все большо подобных ламп. Уже сейчас многие производители устанавливают лампочки LED прямо в корпус самой лампы. Если такая лампочка перегорит, то заменить ее, к сожалению, нельзя.

Продавцы заверяют, что такая лампочка может прослужить около пяти лет, но при частом использовании или щелчков выключателя — лишь около двух лет.

Журналист отмечает, что хотя LED лампочки и должны быть лучше для окружающей среды, так как потребляют меньше энергии, но смена целой лампы из-за одной перегоревшей лампочки звучит в данном контексте абсурдно.