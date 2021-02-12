ДО И ПОСЛЕ | Молодая семья преобразила квартиру на берегу Чудского озера в жилище своей мечты всего за 20 000 евро

Анна-Лийза и Тимо раньше жили в Таллинне, но давно обсуждали, что детей хотели бы растить за городом, на природе. В начале прошлого года у них появилась возможность переехать в квартиру, где выросла Анна-Лийза.

Квартира нуждалась в ремонте. Поэтому паре пришлось проверить как свои умения, так и свои отношения на прочность, но им это удалось и теперь они живут в доме своей мечты, который они отремонтировали и обустроили своими руками.

Вот так квартира выглядела до ремонта:

Согласно изначальной планировке, в квартире площадью 53 м2 было три комнаты, одна из них была проходной. Первую комнату соединили с прихожей, туалет и ванну тоже было решено объединить, а также сделать открытую кухню, соединив ее с гостиной.

При оформлении квартиры семья отталкивалась от желания создать светлое и уютное пространство. Еще не вся квартира обставлена — за обновлениями можно следить в аккаунте пары в Instagram под названием Meieseitse.