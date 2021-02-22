ФОТО | Микро-домик, построенный супругами из Эстонии своими руками — всего 300 часов работы и 12 000 евро

Леонард Ярвис вместе женой Хеленой построили маленький, но функциональный домик для гостей. Они решили построить дом таким образом, чтобы в случае чего его можно было переместить или продать.

Основная цель была — создать домик своими руками и с минимальными затратами, но чтобы он выглядел привлекательно.

Всего в домике получилось 19,8 м2 жилой площади, которая используется крайне функционально. Супруги решили заранее, что дом не будет превышать этот размер, но в нем должно быть все необходимое для удобной жизни: спальня, гостиная, кухня, туалет и ванная со стиральной машиной бойлером.

Дом получился двухэтажный. На втором этаже находятся спальни, который, несмотря на маленький размер, вмещают широкие удобные кровати для гостей. По центру есть еще одно место для сна, вдохновленное капсульными отелями, которые так популярны в Японии.

Дом должен был вмещать пять человек, и исходя из этого выбиралась необходимая мебель для кухни. На малюсенькой кухоньке разместились шкафчики с ящиками, рабочая поверхность с индукционной плитой и духовкой. При этом кухня уместилась на площади всего в 2 x 1,25 м2!

В комнату с туалетом и душем также вместились стиральная машина и бойлер, а за дверью даже есть небольшая кладовка для принадлежностей для уборки. Паркет из пробки постоянно теплый под ногами.

Домик предназначен для круглосуточного использования, поэтому там тепло даже во время заморозков.

Благодаря тому, что все работы супруги делали своими руками, удалось отлично сэкономить. На всю работу у них ушло всего 300 часов.

Больше всего времени ушло на отделочные работы, проводку электричества и трубовпровода. Особенно много заняло строительство лестницы — один день ушел на моделирование, два дня на то, чтобы вырезать детали, и три дня на установку и отделку лестницы.

Самыми дорогими элементами в доме оказались окна и двери (около 3000 €), деревянные материалы, ОСП и ветрозащитный гипрокартон (около 6000 €) и крыша с окнами в ее основании (1800 €).