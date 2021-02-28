БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Дворцы для министров: какой недвижимостью владеют члены правительства и сколько у них в связи с этим долгов

Квартира и дом у пруда

Председатель Партии реформ и премьер-министр Кая Каллас (43) вместе с супругом, инвестиционным банкиром Арво Халликом (44), владеют пятикомнатной квартирой площадью почти 170 квадратных метров, расположенной в одном из самых зеленых районов Таллинна. На недвижимость наложена и внушительная ипотека: 195 000 евро в пользу Swedbank (в реальности сумма взятого на покупку недвижимости кредита всегда меньше, чем налагаемая на недвижимость ипотека — прим.ред.). Несколько лет назад у Каллас была и квартира в Каламая, но к настоящему моменту эта недвижимость продана. Так же, как и квартира под Таллинном, принадлежавшая Халлику.

В распоряжении Каи Каллас имеется и поистине сказочное место. В национальном парке Лахемаа на берегу моря расположился частный дом с прудом, принадлежащий Кае и ее брату Юло Калласу (46). Жилая площадь в доме составляет 140 квадратных метров. На участке имеются также садовый домик и подсобное здание. Всего комплекс занимает площадь около 4700 квадратных метров. От дома до моря всего несколько сотен метров. Недвижимость не обременена ипотекой.

Все еще выбирает свой дом

Если самым младшим в прошлом правительстве был Танель Кийк, то теперь это его соратник по Центристской партии, министр окружающей среды Тынис Мёльдер (31). Мёльдер — молодой мужчина, который только осматривается на рынке недвижимости и пока не выбрал себе дом.

Хорошие предпосылки для создания туристического хутора

Аннели Отт (44 года), министр культуры и член Центристской партии, начала свою политическую карьеру в Выру и в своих предпочтениях в области недвижимости осталась верной Вырумаа. Здесь у нее имеется хуторской комплекс общей площадью в 7400 квадратных метров.