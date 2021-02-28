БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Дворцы для министров: какой недвижимостью владеют члены правительства и сколько у них в связи с этим долгов
Квартира и дом у пруда
Председатель Партии реформ и премьер-министр Кая Каллас (43) вместе с супругом, инвестиционным банкиром Арво Халликом (44), владеют пятикомнатной квартирой площадью почти 170 квадратных метров, расположенной в одном из самых зеленых районов Таллинна. На недвижимость наложена и внушительная ипотека: 195 000 евро в пользу Swedbank (в реальности сумма взятого на покупку недвижимости кредита всегда меньше, чем налагаемая на недвижимость ипотека — прим.ред.). Несколько лет назад у Каллас была и квартира в Каламая, но к настоящему моменту эта недвижимость продана. Так же, как и квартира под Таллинном, принадлежавшая Халлику.
В распоряжении Каи Каллас имеется и поистине сказочное место. В национальном парке Лахемаа на берегу моря расположился частный дом с прудом, принадлежащий Кае и ее брату Юло Калласу (46). Жилая площадь в доме составляет 140 квадратных метров. На участке имеются также садовый домик и подсобное здание. Всего комплекс занимает площадь около 4700 квадратных метров. От дома до моря всего несколько сотен метров. Недвижимость не обременена ипотекой.
Все еще выбирает свой дом
Если самым младшим в прошлом правительстве был Танель Кийк, то теперь это его соратник по Центристской партии, министр окружающей среды Тынис Мёльдер (31). Мёльдер — молодой мужчина, который только осматривается на рынке недвижимости и пока не выбрал себе дом.
Хорошие предпосылки для создания туристического хутора
Аннели Отт (44 года), министр культуры и член Центристской партии, начала свою политическую карьеру в Выру и в своих предпочтениях в области недвижимости осталась верной Вырумаа. Здесь у нее имеется хуторской комплекс общей площадью в 7400 квадратных метров.
После ухода из политики Отт могла бы даже открыть тут туристический хутор. По данным строительного регистра, комплекс состоит из трех жилых домов, два из которых двухэтажные. Площадь самого большого жилого дома — около 170 квадратных метров, площадь второго — 62 квадратных метров и третьего — 52 квадратных метров. Кроме того, возле озера на участке имеется баня. Еще на участке есть хлев и два сарая.
Примечательно, что одна из ипотек, которыми обременена недвижимость, на сумму 63 912, установлена в пользу самой же Аннели Отт. Вторая ипотека в размере 38 347 евро установлена в пользу банка SEB.
Душой в самом сердце Эстонии
Министр экономики и инфраструктуры центрист Таави Аас (55) и его жена Тийна Аас (52) являются собственниками квартиры в центре Таллинна. Трехкомнатная квартира в чуть более 76 квадратных метров расположена в доме 1960 года постройки. Недвижимость обременена ипотекой на сумму 127 075 евро в пользу Swedbank.
Кроме этого, министр единолично является владельцем дома в Пылтсамаа. Дом, построенный в начале 1980-х, был приобретен Аасом в 1998 году. Его площадь составляет почти 100 квадратных метров, всего в нем пять комнат. На недвижимость наложена ипотека на сумму 22 369 евро в пользу Swedbank.
Также Аас с женой приобрели в Пылтсамаа почти 13 гектаров земли и два гаражных бокса. Ипотеки на этом имуществе нет.
Вдали от городского шума
Министр государственного управления центрист Яак Ааб (60) и его жена, учитель искусства и музыки Мариан Ааб (50), обосновались в волости Йыэляхтме.
Они купили частный дом в тихом месте, который, по данным строительного регистра, имеет внушительную площадь под застройку — 270 квадратных метров. Официально жилая площадь дома составляет около 140 квадратных метров, площадь участка — чуть более 2800 квадратных метров.
Недвижимость имеет две ипотеки в пользу Swedbank: на 153 560 евро и 26 000 евро.
Отреновировали дом недалеко от столицы
Частный дом министра внутренних дел Кристиана Яани (44) находится в тихом районе недалеко от Таллинна. Беспартийный Яани, ставший министром по приглашению центристов, владеет им вместе с женой Марге Яани (45).
Дом, построенный в первой половине 1970-х годов, имеет жилую площадь почти 188 квадратных метров и окружен земельным участком 600 квадратных метров. Недвижимость обременена ипотеками в пользу Swedbank на 74 777 и 55 284 евро.
Предпочитает быстрый ритм жизни в центре города
Министр здоровья и труда центрист Танел Кийк (32) вместе с женой Мари (30 лет) живет в одном из самых зеленых районов Таллинна. Супруги совместно владеют трехкомнатной квартирой площадью 76 квадратных метров. Она обременена ипотекой в размере 221 200 евро в пользу SEB Pank.
Две квартиры и идиллия у моря
Министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс (46 лет), которая много лет проработала дипломатом и в своем жизнеописании отметила, что разведена и имеет одного ребенка, совершила неплохие инвестиции в недвижимость. Ей принадлежат две квартиры в центре Таллинна и красивое гнездышко в нескольких десятках километров от столицы на северном побережье у моря. Это банный дом площадью около 20 квадратных метров на участке в почти 3900 квадратных метров. Здесь также можно возвести более внушительный дом. Данное имущество министра не обременено ипотекой.
Еще министру принадлежит расположенная в центре Таллинна трехкомнатная квартира площадью почти 70 квадратных метров. Она обременена двумя ипотеками в пользу Swedbank на 47 422 и 50 100 евро. Вторая квартира имеет площадь в 30 квадратных метров. Эта квартира также обременена ипотеками в пользу Swedbank: в размере 55 600 и 22 850 евро.
Хозяйка дома на тихой улице
Министр финансов от Партии реформ Кейт Пентус-Розиманнус (44 года) проживает в частном доме под Таллинном с жилой площадью около 216 квадратных метров. Это довольно новый дом, по строительному регистру, он был введен в эксплуатацию в 2017 году.
Дом расположен на тихой улице и окружен участком площадью чуть более 1200 квадратных метров. Недвижимость обременена ипотекой в пользу SEB Pank на сумму 157 862 евро.
Супруг министра Рейн Розиманнус (52 года), который долгие годы считался серым кардиналом Партии реформ, владеет недвижимостью в Старом Таллинне, в одном из спальных районом столицы, а также 28 гектарами земли в Рапламаа.
Поклонница архитектуры времен Первой Республики
Сигне Рийсало (52 года), министр социальной защиты от Партии реформ, владеет недвижимостью в многоквартирном доме, построенном во время первой Эстонской Республики и расположенном в самом престижном районе Таллинна. Причем, в этом доме у нее две квартиры: четырехкомнатная квартира площадью 90 квадратных метров и двухкомнатная квартира площадью 43 квадратных метра.
Первая квартира — единоличная собственность Рийсало, вторая находится в совместном владении с мужем Тийтом Рийсало (53 года), директором президентской канцелярии.
Не исключено, что супруги соединили эти две квартиры, что дало им в общей сложности 133 квадратных метра. Обе квартиры обременены ипотекой в пользу SEB Pank на общую сумму 104 687 евро.
Министр, который верит в Сааремаа
Министр обороны от Партии реформ Калле Лаанет (55 лет) является владельцем хутора на Сааремаа. На участке площадью чуть более 2500 квадратных метров расположен дом с жилой площадью почти 230 квадратных метров. Также на участке есть две подсобные постройки, одна из которых — баня (на фото красный дом). Недвижимость обременена двумя ипотекими в пользу Swedbank на общую сумму 118 491 евро.
Калле и его жена Кайе Рыым-Лаанет (57) также владеют двумя участками на Сааремаа, в общей сложности на 4,4 гектара. На этой недвижимости ипотеки нет.
Калле Лаанет вместе с тремя другими совладельцами, которые носят такую же фамилию, владеет земельным участком площадью 2,73 га на Сааремаа, на котором расположился дом на 100 квадратных метров с пристройкой. Эта недвижимость также свободна от ипотеки.
Кайе Рыым-Лаанет также принадлежит квартира в Курессааре и 17 гектаров земли на Сааремаа.
Владелец земли в Южной Эстонии
Душа члена Партии реформ Урмаса Круузе (55), как и полагается министру сельской жизни, принадлежит деревне. У Круузе нет ни одной квартиры или дома, зато вместе с шестью совладельцами ему принадлежит 11 гектаров земли в Тартумаа.
Жене Круузе, Катрин Круузе (51), принадлежит рядный дом в частном жилом районе под Таллинном.
С Вырумаа навсегда
Министр образования и науки реформистка Лийна Керсна (40) вместе с мужем-тележурналистом Вахуром Керсна (58) владеет двумя квартирами в одном из самых зеленых районов Таллинна. Площадь обеих квартир составляет 70 квадратных метров. Одна из них не обременена ипотекой, вторая имеет ипотеку в пользу SEB Pank на сумму 182 000 евро.
Чета также владеет историческим деревянным зданием в Выру, из которого открывается чудесный вид на озеро Тамула. 100-летний дом имеет жилой площади почти на 107 квадратных метров. Дом окружен участком площадью почти 950 квадратных метров, на котором есть подсобное здание, которое можно использовать как сарай или гараж. Недвижимость обременена ипотекой в размере 42 900 евро в пользу SEB Pank.
В Вырумаа супругам принадлежит еще один участок площадью 1,1 гектаров на берегу живописного озера. На территории имеется два здания размером с баню. На недвижимости нет ипотеки.
Кроме этого, у Вахура Керсна есть квартира. Это хрущевка площадью менее 40 квадратных метров в многоквартирном доме в центре Выру. Эта недвижимость также не обременена ипотекой.
Строит солнечную электростанцию на Муху
Министр внешней торговли и инфотехнологий реформист Андрес Сутт (53) владеет самым большим портфелем недвижимости из всех министров. У него есть дом размером с виллу в тихом жилом районе Таллинна. Также ему вместе с женой Сийри Сутт ( 53) принадлежит квартира в Тарту и гектары земли в Мухумаа.
Таллиннский дом министра имеет почти 305 квадратных метров жилой площади. Кроме того, на участке площадью почти 3200 квадратных метров есть гараж на 32 квадратных метра. Имущество обременено семью ипотеками в пользу Swedbank на общую сумму 507 137 евро.
В Тарту супруги владеют двухкомнатной квартирой площадью почти 41 квадратный метр, которая обременена тремя ипотеками в пользу Swedbank на общую сумму 50 767 евро.
Андрес Сутт владеет почти 6,2 гектарами земли в Мухумаа в виде различных объектов недвижимости. На одном из участков находится построенный в 1930-х годах жилой дом на 70 квадратных метров и сарай. На другом, по данным строительного регистра, Сутт планирует построить солнечную электростанцию. Земельные владения министра Муху не обременены ипотекой.
Размеренный образ жизни в тихом районе
Министр юстиции от Партии реформ Марис Лаури (55) владеет частным домом в тихом районе Таллинна. Площадь дома — почти 102 квадратных метра. Он окружен участком в почти 690 квадратных метров.
Недвижимость обременена ипотеками в пользу Swedbank на 89 476 и 12 463 евро.