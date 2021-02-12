ФОТО | Смотрите, как может выглядеть роскошный порт Беккери на полуострове Копли — с оперой, спа и кино

За развитием территории порта Беккери стоит бизнесмен Эндель Сифф, которому принадлежит 26 гектаров портовой территории.

На территории планируют построить оперный театр, который, по словам Сиффа, должен стать новой национальной оперой. Кроме оперного театра на территории Беккери запланированы спа, парк, гостиницы, кино, рестораны, а также большие и маленькие магазины и кафе.

Согласно проекту архитекторов, в будущем квартале Беккери жители смогут добраться до любой точки пешком или на велосипеде за 15 минут. Кроме того, квартал свяжет с центром города новая трамвайная линия.

Если проект получит одобрение горуправы, Сифф планирует ходатайствовать о начале детальной планировки.

Сифф сказал ERR, что в пятницу архитектурное бюро представит проект мэру Таллинна Михаилу Кылварту.