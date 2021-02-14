Защитите себя от худшего: перед большой оттепелью с крыш необходимо убрать снег

Руководитель по предотвращению ущерба ERGO Райн Тынсон сказал, что зимние условия и обильный снег в этом году обусловили рост количества случаев возникновения ущерба в дорожном движении. Однако отдельного внимания, по его словам, заслуживает тема ущерба, который может быть причинен в результате неубранной крыши. “Собственники домов и квартир должны помнить о том, что ущерб, возникший вследствие тяжести скопившегося на крыше снега, обычной страховкой не покрывается. Поэтому собственник должен следить за ситуацией и своевременно чистить крышу”, — отметил он.

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора в последнее время также напоминал, что собственник дома в зимний период обязан следить за состоянием скапливающегося на крыше снега и льда, и обеспечивать безопасность карнизов.

Когда и как следует чистить крышу? “Немедленно счищать каждый небольшой налет снега не нужно. Тем не менее, по возможности следует вмешаться на стадии, когда снег еще мягкий и легкий, так как в таком случае удалить его значительно легче. А вот когда становится теплее и все начинает таять, снег становится мокрым и тяжелым, и поэтому его уборка значительно усложняется. Более того, в таком случае существует большая вероятность того, что снег может причинить немало вреда как зданию, так и людям, — отметил Тынсон опасность обрушения и падения. — Поэтому собственник дома в течение зимнего периода должен постоянно следить за состоянием скапливающегося на крыше снега и льда”.