Подробное руководство: как правильно стирать пуховик?

Если все нормально — переходят к следующему этапу подготовки пуховика к стирке:

В самом начале стоит внимательно изучить этикетку — на них всегда указаны методы и параметры стирки. Также внимательно надо осмотреть само изделие — если из пуховика лезет пух, то, скорее всего, он не “переживет” стирку в машинке.

Ранее пуховики очищали, так сказать стирали его только сухим ее видом, но домашние умелицы отыскали более простой и доступный способ — стирка в стиральной машинке. Но не собьются в комки пух и перо — наполнитель пуховика? Нет, если грамотно его подготовить к этому “процессу” и выбрать соответствующую программу на автомате.

Будет полезно:

Закладывают моющее средство и запускают специальную программу стирки — для пуховика или же деликатную, ручную. Но если таковых нет — последовательность стирки такова:

В машинке ставят температуру на 30 градусов и запускают деликатную стирку, если нет — выбирают программу синтетика или шерсть.

Сам режим полоскания запускают трижды — это позволит убрать с ткани разводы от моющего средства.

Режим отжима не должен превышать 600 оборотов — в противном случае есть риск, что пух и перо будут выбиваться наружу.

А что именно запрещено при стирке пуховика?

Запрещено добавлять в барабан отбеливатель — только пятновыводитель.

Ставить температуру воды 40 и выше градусов — это приведет к тому, что ткань если не сядет, то приобретет вид пожеванной и не глаженной.

Не стоит замачивать изделие предварительно — многие пользователи отмечают, что пуховик приобретает неприятный запах мокрых перьев.

В барабан пуховик загружают в одном экземпляре — больше никаких вещей не добавляют. И еще одно — не стоит стирать пуховик, загружая в отсек порошок, оптимально использовать гель дли стирки шерсти, он не будет оставлять разводы на ткани.