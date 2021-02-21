ФОТО | Стиль и мебель шебби-шик: все, что нужно знать
Как появился стиль шебби-шик
Стиль считается одним из самых легких и романтичных. По этим критериям он вполне мог бы соперничать с классикой или провансом и наверняка опередил бы оба варианта. Создала шебби-шик женщина. Англичанка Рейчел Эшвил с детства любила предметы старины, и даже подрабатывала в юности на блошиных рынках. Тяга к старине (мать Рейчел — реставратор) проявилась уже после переезда в Соединенные Штаты Америки. Домохозяйка после рождения первенца решила кардинально изменить интерьер и оформить его по своему вкусу.
Идея “потертого шика” так понравилась Рейчел и дала такой интересный результат, что в середине 80-х годов прошлого века появился новый стиль. Американка с английскими корнями настолько увлеклась новым делом, что открыла собственный магазин Shabby Chic. В нем продавались отреставрированные, отшлифованные предметы, мебель и другие элементы, найденные на барахолках и прошедшие тщательную обработку.
Новый стиль пришелся по душе американкам и очень быстро “добрался” до европейских стран. Доступность, утонченность и красота — именно то, что привлекает в нем дизайнеров и любителей романтики. Сегодня Рейчел Эшвил владеет несколькими магазинами и отелями, пишет книги о дизайне интерьера.
В чем отличие шебби-шика от прованса
Многие путают эти два направления в дизайне. Действительно, у них есть общие черты. В обоих стилях преобладают пастельные тона, легкий налет старины, цветочный декор. Основное отличие шебби-шика от прованса заключается в том, что первый — это “потертая” роскошь, тогда как во втором преобладает полудеревенская простота, а иногда и яркость акцентов в интерьере.
Мебель в стиле шебби-шик
О чем вам говорит “потертый шик”? Наверняка о том, что мебель не может быть суперсовременной и высокотехнологичной. Вы совершенно правы. Большинство предметов интерьера для такого стиля — антикварные. Выглядят они красиво, да только далеко не каждому по карману. Старинные предметы интерьера стоят довольно дорого, и далеко не все они в прекрасном состоянии. Есть очень разумный выход — искусственно “состаренные” элементы. Вы покупаете совершенно новый гарнитур в салоне, а выглядит он как настоящий винтаж.
Мебель шебби-шик имеет следующие признаки:
- светлые и пастельные оттенки — в каталогах интернет-магазинов и салонов можно найти гарнитуры бежевого, светло-розового, нежно-голубого, сиреневого цветов. Яркие ручки, отделка и другие “кричащие” элементы не приветствуются;
- натуральные материалы. Обивка может быть выполнена из хлопка, льна и других похожих по текстуре тканей. А как же синтетические материалы? Стоят они дешевле, но их сложно удачно вписать в интерьер “потертый шик”;
- явно заметная структура дерева — чем больше таких элементов в интерьере, тем лучше;
- hand made детали в интерьере. Красиво смотрятся вязаные пледы и наволочки, элементы в технике декупаж. Не знаете, куда деть салфетки или абажуры? На состаренных журнальных столиках они будут смотреться идеально!
- Лучше не выбирать для интерьера shabby-chic кожаные диваны, кресла и пуфы, журнальные столы полностью из стекла. Неуместно смотрятся и лаконичные элементы с острыми краями и углами. Выбирайте максимально “мягкие” визуально гарнитуры. Лаконичность и блестящие хромированные поверхности лучше оставить любителям минимализма и хай-тека.
Как правильно ухаживать за мебелью в романтическом стиле
Декорированные фасады и другие составляющие гарнитуров довольно надежные и служат долго. Однако с учетом того, что некоторые элементы производятся вручную, они требуют особенного ухода. Так, не используйте средства с абразивными частицами, ацетоном или спиртом в составе. Полностью уберите мокрую ветошь или металлические губки. Используйте мягкую сухую ткань — лучше всего подходит микрофибра. Она хорошо убирает пыль, при этом не царапая поверхность. Некоторые элементы можно натирать мебельными полиролями на основе воска или специальными салфетками.
Не забывайте своевременно чистить мягкие гарнитуры. Как и в любой другой мебели, в обивке со временем накапливаются пыль и грязь, которая может стать отличным местом обитания пылевых клещей.