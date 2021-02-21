ФОТО | Стиль и мебель шебби-шик: все, что нужно знать

В чем отличие шебби-шика от прованса

Многие путают эти два направления в дизайне. Действительно, у них есть общие черты. В обоих стилях преобладают пастельные тона, легкий налет старины, цветочный декор. Основное отличие шебби-шика от прованса заключается в том, что первый — это “потертая” роскошь, тогда как во втором преобладает полудеревенская простота, а иногда и яркость акцентов в интерьере.

Мебель в стиле шебби-шик



О чем вам говорит “потертый шик”? Наверняка о том, что мебель не может быть суперсовременной и высокотехнологичной. Вы совершенно правы. Большинство предметов интерьера для такого стиля — антикварные. Выглядят они красиво, да только далеко не каждому по карману. Старинные предметы интерьера стоят довольно дорого, и далеко не все они в прекрасном состоянии. Есть очень разумный выход — искусственно “состаренные” элементы. Вы покупаете совершенно новый гарнитур в салоне, а выглядит он как настоящий винтаж.