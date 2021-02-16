ФОТО | Столетнее промышленное здание на Пярнуском шоссе в Таллинне обретет новый вид

На нижних этажах столетнего здания из известняка, расположенного в Таллинне по адресу Пярнуское шоссе 132 высота потолков составляет более 3,5 метров, большие окна, а также имеется много площади для парковки автомобилей. Со стороны Пярнуского шоссе к бывшему заводскому зданию будет сооружена пристройка из стекла, которая может быть использована в качестве торговых площадей или офиса.

Гуннар Кобин, председатель правления развивающего здание предприятия Oruvara сказал, что, так как в нынешнем году в Таллинне будет построено мало новых коммерческих площадей, то в связи с этим было решено воспользоваться ситуацией на строительном рынке и реновировать столетнее производственное здание в индустриальное офисное здание. “Планировка позволяет обеспечить хороший симбиоз между кабинетами и отрытым бюро, это становится новым трендом для коммерческих площадей в посткоронавирусный период. Так как здание имеет несколько более уникальный вид, чем обычное здание и строительные работы будут завершены уже нынешней осенью, то интерес арендаторов был живой. Осенью Таллинн получит очередной восстановленный архитектурный шедевр”, — пообещал он.