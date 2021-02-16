ФОТО | Столетнее промышленное здание на Пярнуском шоссе в Таллинне обретет новый вид(3)
На нижних этажах столетнего здания из известняка, расположенного в Таллинне по адресу Пярнуское шоссе 132 высота потолков составляет более 3,5 метров, большие окна, а также имеется много площади для парковки автомобилей. Со стороны Пярнуского шоссе к бывшему заводскому зданию будет сооружена пристройка из стекла, которая может быть использована в качестве торговых площадей или офиса.
Гуннар Кобин, председатель правления развивающего здание предприятия Oruvara сказал, что, так как в нынешнем году в Таллинне будет построено мало новых коммерческих площадей, то в связи с этим было решено воспользоваться ситуацией на строительном рынке и реновировать столетнее производственное здание в индустриальное офисное здание. “Планировка позволяет обеспечить хороший симбиоз между кабинетами и отрытым бюро, это становится новым трендом для коммерческих площадей в посткоронавирусный период. Так как здание имеет несколько более уникальный вид, чем обычное здание и строительные работы будут завершены уже нынешней осенью, то интерес арендаторов был живой. Осенью Таллинн получит очередной восстановленный архитектурный шедевр”, — пообещал он.
Менеджер по продажам Mapri Ehitus Маргус Вяэрси заверил, что новая часть здания будет иметь привлекательный архитектурный облик, который, несомненно, обогатит внешний вид территории, расположенной вдоль Пярнуского шоссе с интенсивным дорожным движением. “Говоря об интерьере, то будет сохранен промышленный дизайн помещений, но здание получит современные отопительные, охладительные и вентиляционные решения, а также прочие техносистемы и коммуникации”, — добавил Вяэрси.
Руководитель проекта по реновации здания Арго Кюбар, представитель партнера Mapri Ehitus предприятия RVT Ehitus сказал, что хоть в самих работах по реновации в строительно-техническом плане ничего сложного нет, но реновация старого здания всегда полна неожиданностей. “Восстановление остающихся известняковых стен ставит перед строителем определенные вызовы”, — отметил Кюбар. Строительные работы должны быть закончены к концу сентября нынешнего года и разрешение на эксплуатацию здания получено в ноябре.
В построенном из известняка в 1900 году здании, начиная с первых лет Эстонской Республики, работало кожевенное предприятие Linda. Во времена Эстонской ССР в здании располагалась текстильная фабрика Keila и к историческому зданию была сделана удлиняющая его пристройка. Изначальное известняковое здание и пристройка из кирпича образуют трехэтажное здание, первый и второй этаж которого имеет свойственные производственному зданию высокие потолки и большие окна. На третьем этаже здания имеются повторяющие наклон крыши потолки, видны потолочные балки.