МНЕНИЕ | Почему сегодня стоит инвестировать в недвижимость?

В бизнесе очень важен выбор партнера. Идет ли речь о соинвесторе, арендаторе вашей квартиры или покупателе вашего товара. Хороший партнер или работник не обязан нравиться вам лично, хороший партнер должен не бояться с вами спорить — наоборот, мой опыт показывает, что именно мошенники умеют создавать впечатление, что ваше видение является эксклюзивно правильным, у вас есть особые качества и именно поэтому вам предлагают “уникальную и особо выгодную” сделку.

Я поступил так же, будучи нанятым своим одноклассником Ханнесом Тамъярвом на должность главного редактора Eesti Ekspress 30 лет назад. Я ничего не знал о бизнесе, я был журналистом, но с интересом слушал, как мой одноклассник Тамъярв рассказывал об основах бизнеса: о найме лучших людей, правильной продолжительности совещаний и о том, как избавляться от неудачных направлений бизнеса и забывать о них. В то же время в соседнем с редакцией Eesti Ekspress помещении все тот же Ханнес основал Hansapank , который стал фирмой с самой большой в странах Балтии рыночной стоимостью и который сейчас называется Swedbank . И я хорошо запомнил, что говорил Ханнес, комментируя свои первые шаги в планировании будущего успеха.

Постарайтесь быть рядом с успешными людьми, а не среди тех, кто вечно жалуется. Постарайтесь быть в компании, где что-то создается и есть некий лидер с четким видением будущего.

Часто этим людям льстит, если после выступления кто-то подходит с персональным вопросом. Многие успешные предприниматели не являются хорошими ораторами, при этом с удовольствием отвечают на конкретный вопрос. Но этот вопрос нужно тщательно подготовить и четко задать.

Нам может казаться, что руководители больших предприятий или успешные инвесторы далеки от нас и недоступны. Это не так.

При инвестировании очень важно, чтобы у тебя были хорошие консультанты. По своему опыту могу сказать, что у людей, которые многого достигли, часто возникает желание поделиться своим опытом кризисов и взлетов. Стоит завести привычку участвовать в конференциях или тренингах, где выступают успешные стартаперы, инвесторы в недвижимость или коммерческие деятели.

Будьте внимательны в отношении информации, которую вам дают, и всегда думайте, не скрывают ли от вас что-то важное, о чем вы должны знать. Деловому общению сопутствует введение в заблуждение: ни один умный покупатель не скажет вам, какой будет его следующая покупка. А каждый умный продавец превозносит свои акции или объекты недвижимости до небес.

Лучшую коммерческую сделку (все равно — покупка это или продажа) заключает тот, у кого больше информации. Поэтому найдите себе параллельные независимые источники информации. Эта квартира, эта софинансирующая фирма или эта акция — чем они лучше, чем многие другие подобные? Обжегся ли уже кто-то на подобном инвестировании? В случае с людьми смотрите, много ли у этого человека имущества и кредитов, проблем с платежами и мест в руководстве коммерческими предприятиями. Я использую для этого портал

taust.ee. Даже неоплаченные штрафы за парковку могут помочь вам оценить человека.

Если вы только в начале своей деловой карьеры, вас никто не знает. Создайте себе позитивный деловой имидж. Будьте порядочны, выполняйте обещания и прилежно делайте свои первые шаги. Это ведет к появлению благожелательных партнеров, у которых вы сможете попросить рекомендации.

Прибыль от своего медиабизнеса я на протяжении десятилетий инвестирую в недвижимость. Недвижимость не обеспечивает инвестиции хорошего процента прибыли, поэтому я всегда использую кредитное плечо: большая часть покупки дома или квартиры должна приходиться на банк. Тогда ваша собственная доля капитала в этой инвестиции (на которую, например, половина денег поступает от банка) будет расти значительно быстрее. Процент банковского кредита всегда дешевле, чем процент прибыли, что вы хотите заработать на своих деньгах. Если это не так, оставьте этот проект. Если ваша недвижимость разрушается или пустует, не пугайтесь из-за жестких условий банковского договора. Не относитесь к банку с благоговением. Немедленно отправляйтесь в банк и попросите отсрочки платежей или увеличения срока возврата.

Но мой совет не для слабонервных, потому что я предприниматель, который любит риск.

Если вы покупаете как инвестицию вторую или третью квартиру, и наступают плохие времена, когда арендатор не может больше вносить согласованную арендную плату, то смело снижайте цену аренды. Например, на шесть месяцев. Потому что если квартира будет пустовать, вы не заработаете ничего, так что лучше дождитесь, когда плохие времена пройдут, и тогда сможете с того же самого арендатора снова брать справедливую сумму за аренду.

Статья опубликована в журнале JANA LUXURY. Если вам понравилась статья, и вы хотели бы бесплатно подписаться на журнал на 2021 год, это можно сделать здесь.