ФОТО | Современное жилье в исторических зданиях. Три дома в Таллинне, которые обрели новую жизнь

Если в советский период не умели ценить индустриальную архитектуру и комплекс зданий был буквально изувечен, то современный проект предусматривает сохранение строений во всей их красоте и самобытности. Архитектор Ра Лухсе (архитектурное бюро Luhse ja Tuhal) говорит, что сама идея переехать жить в Конфетную фабрику настолько аттрактивна, что воплощение ее в реальность стоит каждого часа работы во имя того, чтобы превратить старый завод в современный и самобытный жилой дом. В ходе работ постарались максимально очистить эссенцию старины, сохранить и экспонировать все ценное.

Одним из самых захватывающих проектов последнего времени можно считать реконструкцию и превращение зданий бывшей Конфетной фабрики Рудольфа Клауссона в многоквартирные дома, которые будут завершены осенью. Новое назначение получат два здания 1904 года постройки – дом из известняка, фасадом выходящий на улицу, и примыкающий к нему дом, развернутый во двор. Рядом выросло новое здание с индустриальными линиями.

Почему бы и нет? Ведь в жизни в доме с историей множество плюсов: высокие потолки, интересная планировка помещений, старые необычные материалы и, конечно, эта необъяснимая аура старинной архитектуры, хранящей память о событиях прошлого. Рассмотрим ближе три интересные проекта в Таллинне, в ходе которых когда-то промышленные и административные здания получили новые функции и новую жизнь.

Волшебство исторических домов пленяет все больше в том числе девелоперов и архитекторов, которые берутся за работу, заслуживающую благодарности, приводя в порядок архитектурное наследие прошлого. Во многих странах мира тренд превращать старые промышленные здания в современные и уютные начал расти уже десятилетия назад, в Эстонии это сравнительно позднее явление. Но теперь и мы достигли этого этапа, и из городского пейзажа начинают исчезать последние заросли и заброшенные строения, а новые жилые помещения в исторической среде становятся своего рода эксклюзивным нишевым продуктом.

Каковы же самые важные аспекты, которые нужно продумать при перестройке фабрики в многоквартирный дом, и какие проблемы связаны прежде всего с иными функциями при преобразовании здания в жилое пространство? По словам архитектора, различие между типичным многоквартирным домом и фабрикой действительно весьма значительно, но велики и возможности для решения такого помещения.

«Если мы думаем об обычном квартирном доме, то он спроектирован в соответствии с принципом «изнутри наружу»: в центре есть лестница, с нее можно попасть в квартиры – это означает, что строение открыто во всех направлениях и в нем много окон. Если же рассмотреть здание фабрики, оно располагается на границе земельного участка. Место на границе недвижимости означает, что одна из стен автоматически является глухой противопожарной стеной, в которой нельзя делать окна. Так что там все с точностью наоборот. Движение происходит снаружи внутрь, окна вообще не важны, важен внутренний двор, куда теперь начинают открываться большие окна, террасы и балконы».

Но подобные «неправильные» и высокие жилые помещения, по словам архитектора, куда более интересны, а высокие потолки дают намного большие творческие возможности игры с пространством.