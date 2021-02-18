18.02.2021, 13:30
Ответ банков матери-одиночке: хочешь жилищный кредит — найди себе мужа!(24)
Foto: Anni Õnneleid
После развода мать двоих детей Грете (35) хотела купить себе новое жилье. Несмотря на ее двойную среднюю зарплату, получению жилищного кредита помешало то, что по мнению банка она — мать-одиночка, пишет Äripäev.
“Во время общения с банками сложилось впечатление, что для получения жилищног окредита я якобы должна была сойтись хоть со своим соседом, хотя мой доход подтвердил мою полную финансовую самостоятельность”, — жалуется Грете, которая ходатайствовала о жилищном кредите весной 2020 года.
При этом нетто-доходу женщины могут многие позавидовать — 2500 евро в месяц. У нее были дополнительные обязательства, но всего на 140 евро в месяц. Однако банки остались непоколебимы.