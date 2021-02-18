Ответ банков матери-одиночке: хочешь жилищный кредит — найди себе мужа!

“Во время общения с банками сложилось впечатление, что для получения жилищног окредита я якобы должна была сойтись хоть со своим соседом, хотя мой доход подтвердил мою полную финансовую самостоятельность”, — жалуется Грете, которая ходатайствовала о жилищном кредите весной 2020 года.