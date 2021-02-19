В прошлом году при поддержке KredEx 374 частных дома по всей Эстонии получили новую жизнь

В прошлом году наиболее востребованными видами работ были установка воздушно-водяных и геотермальных тепловых насосов, замена окон, утепление крыши и фасада.

Если в предыдущие три года пособием на реконструкцию воспользовались более 760 домовладельцев, а общая сумма пособий составила 3,635 миллиона, то в прошлом году было предоставлено пособий почти на ту же сумму, и количество ходатайствующих значительно увеличилось.

По словам начальника отдела жилья и энергоэффективности KredEx Трийн Рейнсалу, причиной более активного, чем прежде, обращения за пособиями были более благоприятные с точки зрения домовладельца условия и годы непрерывной работы по повышению осведомленности населения.

“Мы предоставляем это пособие уже пять лет и внесли огромный вклад в повышение осведомленности в области энергоэффективности, что теперь явно приносит свои плоды. Важную роль в увеличении числа ходатайств сыграло повышение ставок пособия: в зависимости от региона до 50 000 евро или 50% стоимости работ по повышению энергоэффективности в случае полной реновации, до 30% стоимости работ и максимум 20 000 евро в случае частичной реновации”, — сказала Рейнсалу.

По словам Трийн Рейнсалу, на полную реконструкцию подано всего 46 заявок. Значительная часть остальных домовладельцев решила обновить систему отопления, заменить окна или утеплить дом.

“В общей сложности почти в 260 домах в Эстонии заменили систему отопления, включая воздушно-водяные и геотермальные тепловые насосы”, — сказала Рейнсалу. “Более чем в сотне домов были установлены новые окна, и почти в таком же количестве домов утеплили крыши, чердаки или внешние стены. Также отрадно видеть, что с каждым годом набирает популярность установка солнечных панелей, в прошлом году при поддержке KredEx эти работы осуществили около двадцати пяти домовладельцев”.