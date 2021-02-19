Битва за тишину. Какими способами можно повлиять на соседей, регулярно нарушающих покой всего дома

“История с дискотекой в доме на улице Раадику, 14, для меня лично началась ночью 15 сентября, когда кто-то из соседей на большой громкости начал слушать тоскливый русский рэп про несчастную подростковую любовь. Я тогда в час ночи вышел из дома и по горящим окнам определил, где страдают от неразделенных отношений. Это была квартира на пятом этаже”, — рассказывает Марек.

С такой же проблемой в редакцию “МК-Эстонии” обратился Марек, терпение которого лопнуло спустя несколько месяцев соседских гулянок.

В 2020 году полицейские Пыхьяской префектуры (Таллинн и Харьюмаа ) получили более 6000 вызовов в связи с нарушением покоя. Из них более 5700 вызовов были связаны с нарушениями в ночное время.

До крайностей все же доходит редко, хотя жалобы людей на соседей регулярно появляются в социальных сетях и не только. Частенько претензии жильцов становятся и поводом для вызова полиции.

Один из острых вопросов современности — как ужиться с соседями. Жизнь в многоквартирных домах для многих становится невыносимой. А виной тому шумные, буйные, бескультурные и никого не уважающие соседи. Порой дело доходит до словесных перепалок, драк и даже убийств на почве соседских войн.

“Видимо, недавно жильцы купили домой караоке. Стало невыносимо. Мало того, что всем держащим микрофон людям медведь хорошо по ушам потоптался, так они еще в первый концерт до четырех утра выступали. Тогда я использовал беруши. Но сегодня ночью терпение лопнуло. Концерт начался в 20:00 и продолжился после 22 часов. Заснуть было нереально”, — негодует мужчина.

После этого в доме было тихо почти две недели. В последние месяцы соседский шум особо не беспокоил Марека вплоть до недавнего времени.

“Я ему написал СМС с просьбой выключить музыку. Он мне незамедлительно ответил, что квартира была продана в 2018 году, и дал номер телефона новой владелицы. Чтобы иметь запись беседы, я отправил СМС по этому номеру с той же просьбой и предупреждением, что собираюсь вызвать полицию. Мне ответила женщина, которая сказала, что она на работе, но позвонит домой и попросит прекратить шум. Попросила отменить вызов полиции. Так как ответ от нее задержался, а я уже вызвал полицию на этот адрес, то отменять его я не стал в воспитательных целях”, — объясняет Марек.

Шум исходил из квартиры в соседнем подъезде, ключа от которого у Марека не было, а на звонки по домофону никто не отвечал. В интернете мужчина нашел информацию, что квартира зарегистрирована на имя частного предпринимателя.

“Полиция приехала примерно в два ночи. Звонок в домофон ничего не дал, а противопожарная дверь на пятом этаже была заперта. Полицейские посоветовали написать заявление участковому и ретировались, попутно сообщив, что у них еще несколько подобных вызовов на очереди”, — рассказывает Марек.

Мареку не удалось пообщаться с организатором вечеринки — он быстро убежал в подъезд. Маргарита, по словам Марека, пошла проверить, горит ли свет в окнах, а сам мужчина еще раз позвонил 112, чтобы узнать, ждать ли полицию. Там сообщали, что патруль скоро будет на месте.

“Мне повезло, что их соседка снизу, Маргарита, тоже не смогла заснуть и вышла покурить. Она подтвердила, что это точно та квартира, и я немедленно позвонил 112. Это было в час ночи. К сожалению, мы говорили под окнами, и участники вечеринки, очевидно, услышали беседу с диспетчером. Буквально через полчаса из подъезда выбежал худощавый парень лет 25, небольшого роста, и подбежал к подъехавшему такси. Следом вышел “помятый” бородатый тип с темными кругами под глазами, очевидно, гость, и уехал на машине, похамив напоследок”, — вспоминает Марек.

Он рассказывает, что спустился на улицу и убедился в том, что караоке-концерт проходит именно в той самой квартире.

По словам члена правления упомянутого дома Тоомаса Пийка, он в курсе проблемы, но что-либо сделать с этим не в силах.

“Караоке они пели не только с 31 декабря на 1 января”, — утверждает Марек.

“Когда у меня работа суточная, сын приглашает друзей-подруг. Полиция ко мне обращалась уже, и было тихо последнее время. А сейчас я не в курсе, что что-то еще было. Знаю, что с 31 декабря на 1 января они пели в караоке, а больше ничего не знаю”, — объяснила женщина, заверив, что поговорила с сыном на эту тему.

Владелица указанной квартиры не захотела называть своего имени, но объяснила, что шум и караоке-вечеринки проходят, когда ее нет дома.

Как ему удалось выяснить, полицию в эту квартиру вызывали неоднократно. Также собирались и подписи жильцов для заявления. Правление КТ дома в курсе проблемы, но пока ничего не предпринимает. А между тем, жильцы упомянутой квартиры не только поют по ночам, но и, как отмечает Марек, весь газон под своими окнами завалили окурками.

“Страдает от этого шума одна квартира, житель которой хочет ключи от подъезда и промежуточных дверей на этаже, чтобы впустить полицию в следующий раз. Я лично не против, но мне ключи от промежуточных дверей неоткуда взять. А что думают другие соседи об этой ситуации, мне неведомо”, — говорит Тоомас.

По словам Тоомаса, других жалоб по поводу этой квартиры не было, а о сборе подписей жильцов ему ничего неизвестно.

“Она все понимает, — говорит Тоомас — Я сказал, что чем дольше это будет продолжаться, тем дороже ей обойдется. Ей не просто пальчиком погрозят”.

На вопрос, пытался ли кто-то из правления поговорить с владелицей квартиры, Тоомас Пийк ответил, что вряд ли, лично у него нет номера телефона, по которому можно с ней связаться. Получив номер телефона владелицы от журналиста, Тоомас пообещал сразу же ей позвонить. Через некоторое время он сообщил, что поговорил с ней.

“Квартирное товарищество — не карательная организация. Этим занимается полиция, — говорит Пийк. — Надо просто постоянно делать заявления в полицию, дергать их. Тогда они свяжутся с собственником квартиры. У меня тоже такая ситуация была с соседями. Я написал не знаю сколько заявлений, и в один день соседи исчезли”.

“Конечно же, если страдает уже весь дом и никакие просьбы и вызовы полиции на собственника не влияют, а совместное с ним проживание в доме становится невозможным, то можно поднимать на собрании вопрос об отчуждении квартиры. При этом надо понимать, что лишение собственности является крайней мерой и для получения положительного решения суда обстоятельства должны быть действительно критическими и при этом доказанными. Статья 32 Закона о квартирной собственности и квартирных товариществах достаточно подробно разъясняет этот процесс”, — говорит юрист Ирина Рева .

Правление квартирного товарищества действительно не имеет никаких правовых рычагов для влияния на собственников в таких ситуациях. Оно может лишь разъяснить собственнику его исходящую из закона обязанность воздерживаться от действий, которые мешают другим жильцам.

“Если мы обратимся в суд, то потребуется больше доказательств, а из-за одного-двух заявлений никто процесс не начнет”, — считает Тоомас.

Чтобы начать процесс отчуждения квартиры, по словам члена правления, нужно больше серьезных заявлений в полицию.

“В этой квартире и в выходные, и в будни проходят караоке-вечеринки с громкой музыкой. Слышат и люди из соседнего подъезда, — подтверждает женщина.

Маргарита, которая вместе с Мареком вызывала полицию, проживает на третьем этаже под караоке-квартирой. Хотя их и разделяет еще один этаж, но шум и музыка не дают покоя и ей. “Система отопления у них общая, а звук хорошо передается по батареям, особенно не слишком современным. Так что на третьем этаже все слышно хорошо, особенно если музыкальная система недалеко от батарей”, — говорит Марек.

“За исключением случаев, когда с этим согласились письменно все 100% квартирных собственников, — добавляет юрист. — Зачастую помогает товариществам в таких вопросах Муниципальная полиция , которая следит за соблюдением правил благоустройства города. А правилами запрещено засорять, загрязнять землю и здания или иным образом портить их”.

Она также обращает внимание на то, что квартирное товарищество не имеет права налагать какие-либо штрафы на владельцев квартир за шум или нарушение порядка благо-устройства и проживания в доме.

Женщина отмечает, что парню на вид около тридцати лет. И в тот раз, когда Марек с Маргаритой ожидали полицию, а гости спешно покидали вечеринку, по словам женщины, было похоже, что они были под воздействием наркотических средств.

“Мы подходили к парню из этой квартиры, говорили насчет музыки и окурков. Он просто сразу начинает ругаться, угрожать. Вам не нравится — купите себе дом, вот такие разговоры”, — объясняет Маргарита.

Ответ на заявления пришел 2 марта. В нем сообщалось, что владелице злополучной квартиры было отправлено предупредительное письмо с объяснением, что за подобные нарушения покоя в доме виновнику может быть назначен штраф до 400 евро. А в случае, если нарушения повторяются многократно, то другие собственники квартир могут потребовать отчуждения жилплощади. Если же владелица добровольно не согласится на отчуждение, то это может сделать суд на основании заявления минимум одного квартирного собственника или правления дома.

Маргарита добавляет, что заявление в полицию с подписями жильцов было написано еще в прошлом году 24 февраля. А член правления Тоомас Пийк был об этом проинформирован.

“В случае нарушения ночного покоя следует вызвать патруль полиции сразу же, позвонив по номеру 112. У полиции есть право зайти в помещение, если дверь по требованию не открывают, также есть право забрать на хранение источник шума, нарушающий ночной покой, например колонку или стереосистему”, — объясняет комиссар.

Участковый Ида-Харьюского отделения полиции старший комиссар Жаклин Иллиссон, которая принимала заявления Марека по поводу описанной ситуации, ссылаясь на статью Закона об информации, предназначенной для внутреннего пользования, не может подробно комментировать конкретный случай. Она объясняет общий алгоритм возможных действий для людей, оказавшихся в схожей ситуации.

“У нас и на втором этаже такая же проблема. Тоже музыка громкая, но там парень старается реагировать, если к нему постучаться. Но все равно, два караоке по одному стояку — это много”, — добавляет соседка.

Она добавляет, что один раз смогла поговорить с владелицей квартиры, которую, как выяснилось, также зовут Маргаритой. Женщина в разговоре только защищала своего сына Артема.

“Полиция потом стучала в общую дверь на этаже, но, конечно, никто не открыл”, — подтверждает Маргарита.

“Каждая ситуация и каждое обращение очень индивидуальны. Тут важно, идет ли речь об арендаторах жилья, о семьях с активными детьми или с маленькими детьми, которые засыпают гораздо раньше, чем начинается официальный ночной покой. Идет ли речь о пожилых людях, которые спят очень чутко или плохо себя чувствуют. Также важно, имеется ли личный конфликт по каким-то другим причинам, включают ли соседи громкую музыку, делают ли ремонт, есть ли у них домашние животные и так далее. Ситуации могут быть очень разные, мы оцениваем серьезность проблемы и соответственно реагируем”, — говорит комиссар.

После получения заявления или обращения участковый полицейский общается со всеми сторонами конфликта, то есть с владельцем квартиры, съемщиками, жильцами, при необходимости с представителями квартирного товарищества и соседями. Также полицейский проверяет, были ли похожие случаи, связанные с конкретным адресом и конкретными людьми.

“Вторым шагом может быть обращение к представителю квартирного товарищества для проведения беседы с соседями. Надо помнить, что квартирное товарищество играет важную роль в том, какие правила совместного проживания прописаны в уставе КТ. Если самостоятельно ситуацию нормализовать не удалось, то следует обратиться в полицию к своему участковому полицейскому”, — говорит Иллиссон.

Если ситуация непосредственно вызова патруля не требует, то до того как обратиться в полицию, Иллиссон советует поговорить с самими соседями и попытаться мирно разрешить конфликт самостоятельно.

Как правило, участковый полицейский делает домашнее посещение или проводит беседу по телефону. Сначала выясняется, насколько серьезна проблема и как долго этот конфликт уже длится.

“В большинстве случаев все удaется решить беседой. Ночной покой действует с воскресенья по четверг с 22 часов до 6 часов и с пятницы по воскресенье с полуночи до 7 часов. Следует учитывать и спе-цифику панельных домов, в которых очень хорошая слышимость, поэтому важно, чтобы соседи считались друг с другом, относились друг к другу человечно и с уважением”.

Нарушением общественного порядка можно рассматривать действия, когда чужой покой нарушают в течение длительного времени и интенсивно. Но нельзя считать нарушением, когда соседи сверху разложили один раз диван или кошка прыгала ночью, хотя и такие обращения, по словам комиссара Иллиссон, бывали.

Иногда нужен примиритель

“В своей практике при разрешении конфликтов между соседями я приглашала участников и на круглый стол, в котором при желании принимает участие и представитель квартирного товарищества”, — говорит она.

В случае, если поведение соседей не меняется несмотря ни на что, может быть начато и делопроизводство о проступке.

“Если долговременный конфликт перерос уже в межличностный, но нарушения закона нет, либо было, но лица уже привлечены к ответственности, а конфликт снова эскалировался, то к урегулированию ситуации можно привлечь специалистов по примирению из Департамента социального страхования. Для проведения примирительного процесса свое согласие должны дать обе стороны конфликта. Эта услуга бесплатная, и я надеюсь, что люди, которым такая возможность будет предложена, воспользуются ею. Ведь доброжелательная обстановка в доме и хорошие отношения между соседями в интересах всех жильцов, это повышает и общую безопасность дома”, — добавляет Жаклин Иллиссон.