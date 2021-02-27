15 советов по обустройству маленькой кухни от дизайнеров интерьера

1. Продумайте решение

Хорошая кухня — это продуманная система мест хранения, шкафов и ящиков. Нельзя же сказать, что маленькая кухня автоматически означает, что ее владелец не готовит! Если вы и вовсе периодически приглашаете гостей на ужин из пяти блюд, то вам потребуется довольно много посуды, и у каждого предмета должно быть свое место.

2. Храните на кухне только нужное

Если вам удастся придерживаться правила не хранить на кухне всякий хлам — считайте, что половина победы у вас в кармане. На маленькой кухне для милых безделушек места особо нет. Возможно, парочку предметов, которые не выполняют никакой цели, вам удастся там пристроить, но чем меньше их будет, тем лучше.

3. Не забывайте использовать вертикальное пространство

Если у вас достаточно мест хранения и идеальное кухонное решение, то стены можно оставить пустыми, но если на счету каждый квадратный сантиметр, то лучше будет по максимуму воспользоваться горизонтальными поверхностями.

4. Кухонную утварь можно повесить на стену