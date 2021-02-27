15 советов по обустройству маленькой кухни от дизайнеров интерьера
1. Продумайте решение
Хорошая кухня — это продуманная система мест хранения, шкафов и ящиков. Нельзя же сказать, что маленькая кухня автоматически означает, что ее владелец не готовит! Если вы и вовсе периодически приглашаете гостей на ужин из пяти блюд, то вам потребуется довольно много посуды, и у каждого предмета должно быть свое место.
2. Храните на кухне только нужное
Если вам удастся придерживаться правила не хранить на кухне всякий хлам — считайте, что половина победы у вас в кармане. На маленькой кухне для милых безделушек места особо нет. Возможно, парочку предметов, которые не выполняют никакой цели, вам удастся там пристроить, но чем меньше их будет, тем лучше.
3. Не забывайте использовать вертикальное пространство
Если у вас достаточно мест хранения и идеальное кухонное решение, то стены можно оставить пустыми, но если на счету каждый квадратный сантиметр, то лучше будет по максимуму воспользоваться горизонтальными поверхностями.
4. Кухонную утварь можно повесить на стену
Закрепив на стене держатель для ножей и баночки со специями, вы освободите рабочую поверхность. Если дизайну вашей кухни это не повредит, кастрюли и ковши также можно повесить на стену.
5. Воспользуйтесь потолком
Кастрюли с ковшами можно подвесить с потолка — прямо как на старой деревенской кухне. Если вы не представляете, как закрепить на потолке крючки, обратитесь к специалисту.
6. Прозрачные стулья сделают помещение легче и воздушнее
Если на вашей небольшой кухне уместился небольшой обеденный стол, вы можете облегчить интерьер при помощи прозрачных пластиковых стульев (если они, конечно же, подходят по стилю).
7. Вместо стульев можно воспользоваться скамьей с местом для хранения
Если пластиковые стулья вам не очень нравятся, можно взять скамью. Скамья занимает меньше места, чем стулья, а кроме того, в ней можно будет хранить принадлежности, которыми вы пользуетесь нечасто — соковарку, кухонный комбайн и прочее подобное.
8. Используйте выдвижные рабочие поверхности
Отличное решение для небольшой кухни — выдвижные поверхности (например, кухонная доска). А если в такой выдвижной поверхности еще будет стратегическое отверстие, через которое морковные очистки и луковая шелуха можно будет отправлять прямо в мусорное ведро, то кухня станет еще функциональнее.
9. Подумайте о разделителях ящиков
Половником, консервным ножом и двумя вилками на кухне, как ни прискорбно, никак не обойтись. Чтобы в ящиках со столовыми приборами не воцарился хаос, воспользуйтесь специальными разделителями.
10. Вертикальные выдвижные ящики помогают экономить место
Заказывая новый кухонный гарнитур, рассмотрите установку вертикальных ящиков. Вмещают они много, а места занимают мало.
11. Кухня должна быть светлой
Не ограничивайтесь лампой на потолке — обязательно установите также точечные светильники (например, над рабочей поверхностью). Осветив уголки, которые обычно находятся в тени, вы визуально увеличите пространство. Позаботьтесь и о том, чтобы на кухне можно было создать приглушенное освещение — для задушевных бесед со спутником жизни или подругой.
12. Используйте круглый стол
Круглый стол — отличное решение для небольшой кухни, поскольку драгоценного места он займет меньше. Если в доме живут один-два человека, можно смело отказаться от прямоугольного стола в пользу круглого. Еще один вариант — откидной стол.
13. Глянцевая мебель визуально сделает кухню больше
Глянцевая мебель отражает свет, визуально делая помещение просторнее.
14. Отличный вариант — П-образная кухня
Если кухня настолько крошечная, что обеденный стол там так или иначе не поместится, самым рациональным будет установить кухонный гарнитур в форме буквы “П”, задействовав три стены, расположенные напротив входа. Естественно, окно застраивать шкафами и полками не следует.
15. Покрасьте все в белый
Белое помещение всегда выглядит свежим и просторным.
Источник: kinnisvara24.ee