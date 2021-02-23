ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, кто в этом году удостоился титулов самых красивых дома и сада Эстонии!

При оформлении дома пара исходила из того, что каждая комната не должна быть совершенно разной, но должна все же иметь характер. Игра контрастов прослеживается в каждой комнате: черные и белые цвет комбинированы с деревом теплых тонов, текстиль уравновешен кожей, стекло — металлом. В итоге результат получился целостный, уютный и полный света.