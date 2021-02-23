23.02.2021, 07:30
ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, кто в этом году удостоился титулов самых красивых дома и сада Эстонии!
В доме Кеннеров отдельного внимания заслуживает финский дизайн и эстонское искусство, используемые в интерьере.
При оформлении дома пара исходила из того, что каждая комната не должна быть совершенно разной, но должна все же иметь характер. Игра контрастов прослеживается в каждой комнате: черные и белые цвет комбинированы с деревом теплых тонов, текстиль уравновешен кожей, стекло — металлом. В итоге результат получился целостный, уютный и полный света.
Самым красивым садом Эстонии признали сад Терье и Рене Тамм в Имавере.
Награда за самый красивый дом составляет 3200 евро, а за самый красивый сад — 1200 евро. Смотрите больше фото в галерее!