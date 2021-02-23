Неудачная охота за белкой и загоревшаяся стиральная машина: самые абсурдные случаи домашнего ущерба в ушедшем году

Страховая фирма рассказывает о пяти самых необычных страховых случаях, в которых беда пришла, когда ее совершенно не ждали. “Эти несчастные случаи изрядно напугали собственников жилья, но, к счастью, вызванный ими ущерб был возмещен страховой фирмой. Может показаться, что данные примеры говорят о том, что несчастные случаи могут возникнуть на пустом месте, однако в основном это все-таки не так. Больше всего неприятностей в домах Эстонии по-прежнему доставляет вода, а самый крупный ущерб и тяжелые последствия чаще всего вызывают пожары”, — сказал руководитель отдела по имущественным ущербам ERGO Эрко Макиенко.

Охота за белкой закончилась поломкой профессиональной камеры

Один собственник жилья решил запечатлеть ловкий прыжок белки с дерева, стоящего напротив окна его квартиры. Он быстро схватил фотокамеру, открыл окно, встал в подходящее положение и сказал белке: “Ну, давай уже!”. Однако на команду отреагировала не белка, а собака фотографа, которая прыгнула на хозяина сзади, попав ему в подколенную впадину. Человек поскользнулся, ударился локтем об оконную раму, и камера, которая в этот раз не висела у него на шейном ремне, выскользнула из рук и упала прямо на брусчатку. Объектив разбился, а на корпусе камеры появилась трещина. Камера была профессиональной, в связи с чем ущерб составил несколько тысяч евро.

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