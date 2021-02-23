Неудачная охота за белкой и загоревшаяся стиральная машина: самые абсурдные случаи домашнего ущерба в ушедшем году
Страховая фирма рассказывает о пяти самых необычных страховых случаях, в которых беда пришла, когда ее совершенно не ждали. “Эти несчастные случаи изрядно напугали собственников жилья, но, к счастью, вызванный ими ущерб был возмещен страховой фирмой. Может показаться, что данные примеры говорят о том, что несчастные случаи могут возникнуть на пустом месте, однако в основном это все-таки не так. Больше всего неприятностей в домах Эстонии по-прежнему доставляет вода, а самый крупный ущерб и тяжелые последствия чаще всего вызывают пожары”, — сказал руководитель отдела по имущественным ущербам ERGO Эрко Макиенко.
Охота за белкой закончилась поломкой профессиональной камеры
Один собственник жилья решил запечатлеть ловкий прыжок белки с дерева, стоящего напротив окна его квартиры. Он быстро схватил фотокамеру, открыл окно, встал в подходящее положение и сказал белке: “Ну, давай уже!”. Однако на команду отреагировала не белка, а собака фотографа, которая прыгнула на хозяина сзади, попав ему в подколенную впадину. Человек поскользнулся, ударился локтем об оконную раму, и камера, которая в этот раз не висела у него на шейном ремне, выскользнула из рук и упала прямо на брусчатку. Объектив разбился, а на корпусе камеры появилась трещина. Камера была профессиональной, в связи с чем ущерб составил несколько тысяч евро.
Промасленная одежда загорелась в стиральной машине
В страховую фирму поступило сообщения от собственника жилья, который во время стирки бросил в стиральную машину промасленную одежду. К его ужасу, стиральная машина внезапно загорелась, и в итоге как сама машина, так и находившаяся в ней одежда были полностью уничтожены. “По нашей оценке, в случае промасленной одежды действительно может произойти самовозгорание. Можно только представить, насколько собственник жилья перепугался, когда он увидел, что в его доме горит стиральная машина. В данном случае денежный ущерб составил в общей сложности 1000 евро, что включило расход как на стиральную машину, так и на одежду”, — объяснил Макиенко.
Ветер искривил дверь
Согласно еще одному из заявлений об ущербе, причиной неожиданного несчастного случая стал ветер, который вырвал из рук собственника жилья дверь и ударил ей по стене. В результате этого дверь искривилась, а в стене образовалась дыра. Размер вызванного сильным порывом ветра ущерба составил 1000 евро.
Гости сломали новый диван
Неприятности еще одному собственнику жилья доставили гости, которые неожиданно спотыкнулись и неудачно упали на новый, только что купленный диван, полностью его разрушив. Ущерб в этом случае составил почти 800 евро.
Несчастный случай с подставкой для елки
Одним из необычных, однако достаточно характерных в случае рождественских елок случаев, является утечка воды из подставки. “Вспоминается один декабрьский случай, когда в результате полива елки хозяину пришлось заменить пол во всей жилой комнате. Расход составил почти 3000 евро. При этом подобный инцидент вполне может обойтись еще дороже, например, в случае открытых жилых комнат”, — сказал Макиенко.
В прошедшем году страховой фирме ERGO поступило в общей сложности 4083 сообщения о страховых случаях в рамках страхования жилья. Средняя сумма ущерба по страхованию жилья составила 1030 евро. В Домашнюю помощь ERGO в прошлом году клиенты обращались около 400 раз.