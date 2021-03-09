ФОТО | Необычный дом в скале, построенный на одном из греческих островов

Как рассказывает латвийский Delfi со ссылкой на портал Uncrate, на этом острове дуют сильные северные ветры, и поэтому вместо того, чтобы строить дом ввысь, архитекторы решили углубиться внутрь и “вырыть” дом внутрь самой скалы. Авторы проекта специально выбрали такой фасад жилья, который сливался бы с окружающими скалами. Для этого они использовали материалы, которые не бросаются в глаза, такие как бетон и камень.

Идея была реализована в 2020 году архитектурным бюро Mold Architects, которое запечатлело процесс строительства на видеокамеру.

Дом, названный Ncaved, получил и необычный дизайн — в виде трехмерного шахматного стола. По данным портала Archdaily, его общая площадь составляет 360 квадратных метров, и в нем три этажа. Все три уровня дома связаны между собой лестницей. Он оборудован всем необходимым для повседневной жизни — кухней, ванной, санузлом, спальнями, а также гостиной.

Просторные окна дома наполняют интерьер естественным светом, а еще из них открываются фантастические виды. Несмотря на близость к морю, в доме также есть собственный бассейн.