ФОТО | Таллинн одобрил строительство современного жилого квартала на территории бывшего завода “Вольта”

По словам вице-мэра Андрея Новикова, крупные предприятия покинули исторические промзоны Каламая и ближайших микрорайонов, и опустевшие территории нуждаются в переосмыслении — создании нового городского пространства.

Коммерческое и жилищное предназначение территории бывшего завода “Вольта” повысит жизнеспособность квартала, привлечет в Пыхья-Таллинн жителей и создаст рабочие места. Комплексное развитие квартала Вольта позволит создать качественное городское пространство и послужит связующим звеном между развивающимися микрорайонами Каламая, Ноблесснер и Арсенал.

Вице-мэр подчеркнул, что при строительстве квартала важно сохранить как можно больше исторической атмосферы, поэтому новую жизнь вдохнут и в исторические здания завода “Вольта” — они будут реконструированы и расширены.

“На территории также будут построены новые многоквартирные дома и коммерческие здания. Принималась во внимание как имеющаяся, так и планируемая инфраструктура: коммерческие и торговые площади будут располагаться на окраинах квартала, а в центре раскинется приватная жилая среда с многоквартирными домами и общественным парком. Парковки разместятся под землей, что позволит снизить интенсивность движения между домами. Для жителей квартала Вольта и его окрестностей планируется новый локальный торговый центр, а офисные здания будут способствовать созданию рабочих мест. Парки, игровые и спортивные площадки, а также детский сад и центр по присмотру за детьми сделают жилую среду более целостной”, — сказал Новиков.

Исходя из проекта, на расположенном в Пыхья-Таллинне участке земли площадью 11,26 га будет утверждена детальная планировка квартала Вольта. Цель детальной планировки — установить право застройки для сохранения, строительства или реконструкции/расширения в общей сложности до 42 зданий, а также изменить границы и назначение участков таким образом, чтобы сформировать 30-32 грунта.