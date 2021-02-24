В каких случаях правление квартирного товарищества может взять кредит и без решения общего собрания?

Пенсионерка приехала в Таллинн, чтобы рассказать о вопиющей несправедливости: их дом в 2007 году взял огромный кредит.

”Но при этом на собраниях в повестках дня не было ни слова о кредите”, — показывает протоколы за май Людмила, уверяя, что больше в 2007 году общих собраний не было.

Протокол против протокола

Однако у председателя — другие протоколы. А именно, 2 августа 2007 года было общее собрание, на котором присутствовали 64 члена их КТ и представитель банка Sampo. Выслушав его доклад и доклад одного из членов правления об условиях кредита в Hansapank, брать кредит решили в Hansapank. Согласно протоколу, за это проголосовал 61 человек, против были три человека.

Уже и названия банков другие, а иных и нет совсем, и взятый кредит скоро дом выплатит, но Людмилу не покидает чувство, что их тогда всех обманули. При этом председатель заверяет, что протокол есть, кредит им дали, и все по закону.

В Swedbank тоже говорят: без решения общего собрания и зафиксированной в протоколе соответствующей воли большинства членов КТ они кредиты товариществам не выдают.

”Как правило, мы хотим, чтобы это решение было принято не раньше чем за год до ходатайства, — добавляет пресс-секретарь банка Мартин Кырв, — но в обоснованных ситуациях делали и исключения”.

Важна цель

Юрист Михаил Шерле из Šerle Õigusteenused отмечает, что действовавший в 2007 году Закон о квартирной собственности предусматривал, что без согласия всех собственников можно было совершать лишь действия, направленные на сохранение имущества.

”Таким образом, необходимо понимать, реновация была необходима, чтобы сохранить дом или его улучшить? — подчеркивает юрист. — Учитывая год принятия решения (2007), срок обжалования решения, скорее всего, прошел, и проблему этого человека решить не получится”.