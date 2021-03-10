Что учесть при обустройстве маленькой кухни: 8 советов профи

Ответьте на вопрос “зачем?”

Подумайте, для чего именно вам нужна кухня, как часто вы готовите и какой посуды у вас больше всего. Возможно, вы любите принимать гостей или печь и вам обязательно нужна духовка, а может, кухня будет использоваться в основном как рабочий кабинет.

Все это позволит вам правильно сфокусироваться на важном, мысленно разложить все в будущей кухне на свои места и не покупать ненужных ящиков, шкафов и техники.

Подумайте над конфигурацией

Самое лучшее расположение кухонного гарнитура — линейное. Дело в том, что угловые шкафы обычно менее функциональны, поэтому П-образный и Г-образный гарнитур не так удобны.

Подбирайте технику под себя

Как правило, производители кухонь в первую очередь укомплектовывают кухню стандартным набором техники. Но кухня должна быть удобной именно для вас.