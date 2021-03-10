Что учесть при обустройстве маленькой кухни: 8 советов профи
Ответьте на вопрос “зачем?”
Подумайте, для чего именно вам нужна кухня, как часто вы готовите и какой посуды у вас больше всего. Возможно, вы любите принимать гостей или печь и вам обязательно нужна духовка, а может, кухня будет использоваться в основном как рабочий кабинет.
Все это позволит вам правильно сфокусироваться на важном, мысленно разложить все в будущей кухне на свои места и не покупать ненужных ящиков, шкафов и техники.
Подумайте над конфигурацией
Самое лучшее расположение кухонного гарнитура — линейное. Дело в том, что угловые шкафы обычно менее функциональны, поэтому П-образный и Г-образный гарнитур не так удобны.
Подбирайте технику под себя
Как правило, производители кухонь в первую очередь укомплектовывают кухню стандартным набором техники. Но кухня должна быть удобной именно для вас.
Подумайте, если вы мало готовите, может, вместо четырехконфорочной варочной панели вам вполне подойдет двухконфорочная, и нужна ли вам духовка — может, вашим главным помощником окажется микроволновка?
Также и с холодильником: посмотрите, как много вы храните продуктов? Возможно, ваш вариант — холодильник под столешницей или невысокий 120–140 см. Ведь освободившееся место так сильно может пригодиться.
То же касается и отдельно стоящей бытовой техники. Обязательно подумайте, какие приборы добавят вашей жизни комфорта — тостер, блендер, кофеварка или гриль?
Сделать это необходимо заранее, чтобы предусмотреть место для их хранения и необходимое количество розеток.
Используйте каждый сантиметр
Мой совет — делайте верхние шкафы под потолок. В конце концов, что хранить на самом верху — всегда найдется.
Используйте по максимуму шкаф для вытяжки: вокруг корпуса и трубы самой вытяжки остается довольно много свободного пространства — отличное место для хранения специй, кофе или чая.
Сковородки и противни можно хранить в выдвижных ящиках в цоколе кухни, а крышки от сковородок — на внутренней стенке фасадов нижних шкафов. А еще сделать дополнительные полки или систему рейлингов.
Если для обеденной зоны места совсем нет — замените ее барным столом, его удобно разместить у стены.
Выбирайте практичные материалы
Выбирайте мебель и отделочные материалы согласно вашему образу жизни и функционалу кухни.
Помните, что кухонные фасады из натурального дерева могут испортиться от воды и перепадов температуры, а за деревянной или мраморной столешницей нужен тщательный уход — пятна от вина, фруктовых соков или кофе вывести практически невозможно, а после соприкосновения с горячими предметами остаются следы.
Если в вашей семье есть маленькие дети или животные — не стоит делать фасады нижних шкафов темными и глянцевыми — любые пятна и отпечатки детских ладошек сразу будут на виду.
А если вы много готовите, не стоит делать фартук из зеркала, потому что вы просто-напросто устанете его мыть.
Столовая зона — это важно
Помните, круглые столы занимают больше места, чем квадратные или прямоугольные, а людей за ними помещается меньше. А на случай приема гостей всегда можно предусмотреть раздвижной стол или дополнительный складной.
Обратите внимание на вариант стола — барной стойки или стола-подоконника.
Предусмотрите дополнительные рабочие поверхности
Например, задействовать подоконник, превратив его в продолжение столешницы. Или обустроив выдвижную столешницу — кстати, такое решение при совсем крошечной квадратуре можно использовать в качестве обеденного стола.
Увеличить рабочую поверхность можно и с помощью специальных разделочных досок, которые накладываются на раковину. А если у вас установлен измельчитель, шкурки можно смахивать прямо в раковину и смывать водой, не задействуя мусорное ведро.
Продумайте сценарии освещения
Освещение очень влияет на восприятие пространства: при правильном расположении светильников можно визуально увеличить кухню.
Разместите локальные светильники над разными зонами — обеденной, рабочей, а также дополнительные подсветки, чтобы зрительно расширить пространство. А если у вас подвесной потолок, оставьте в нем споты для общего освещения и задействуйте стены.