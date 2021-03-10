Дизайн и интерьер
10.03.2021, 13:01

Что учесть при обустройстве маленькой кухни: 8 советов профи

 
Foto: Shutterstock
Кухня — одно из тех помещений в доме, где функциональность и эргономичность крайне важны. Ведь грамотно организованное пространство, особенно на маленькой площади, сбережет ваше время, нервы и облегчит быт, пишет Inmyroom.

Ответьте на вопрос “зачем?”

Подумайте, для чего именно вам нужна кухня, как часто вы готовите и какой посуды у вас больше всего. Возможно, вы любите принимать гостей или печь и вам обязательно нужна духовка, а может, кухня будет использоваться в основном как рабочий кабинет.

Все это позволит вам правильно сфокусироваться на важном, мысленно разложить все в будущей кухне на свои места и не покупать ненужных ящиков, шкафов и техники.

Подумайте над конфигурацией

Самое лучшее расположение кухонного гарнитура — линейное. Дело в том, что угловые шкафы обычно менее функциональны, поэтому П-образный и Г-образный гарнитур не так удобны.

Подбирайте технику под себя

Как правило, производители кухонь в первую очередь укомплектовывают кухню стандартным набором техники. Но кухня должна быть удобной именно для вас.

Подумайте, если вы мало готовите, может, вместо четырехконфорочной варочной панели вам вполне подойдет двухконфорочная, и нужна ли вам духовка — может, вашим главным помощником окажется микроволновка?

Также и с холодильником: посмотрите, как много вы храните продуктов? Возможно, ваш вариант — холодильник под столешницей или невысокий 120–140 см. Ведь освободившееся место так сильно может пригодиться.

То же касается и отдельно стоящей бытовой техники. Обязательно подумайте, какие приборы добавят вашей жизни комфорта — тостер, блендер, кофеварка или гриль?

Сделать это необходимо заранее, чтобы предусмотреть место для их хранения и необходимое количество розеток.

Используйте каждый сантиметр

Мой совет — делайте верхние шкафы под потолок. В конце концов, что хранить на самом верху — всегда найдется.

Используйте по максимуму шкаф для вытяжки: вокруг корпуса и трубы самой вытяжки остается довольно много свободного пространства — отличное место для хранения специй, кофе или чая.

Сковородки и противни можно хранить в выдвижных ящиках в цоколе кухни, а крышки от сковородок — на внутренней стенке фасадов нижних шкафов. А еще сделать дополнительные полки или систему рейлингов.

Если для обеденной зоны места совсем нет — замените ее барным столом, его удобно разместить у стены.

Выбирайте практичные материалы

Выбирайте мебель и отделочные материалы согласно вашему образу жизни и функционалу кухни.

Помните, что кухонные фасады из натурального дерева могут испортиться от воды и перепадов температуры, а за деревянной или мраморной столешницей нужен тщательный уход — пятна от вина, фруктовых соков или кофе вывести практически невозможно, а после соприкосновения с горячими предметами остаются следы.

Если в вашей семье есть маленькие дети или животные — не стоит делать фасады нижних шкафов темными и глянцевыми — любые пятна и отпечатки детских ладошек сразу будут на виду.

А если вы много готовите, не стоит делать фартук из зеркала, потому что вы просто-напросто устанете его мыть.

Столовая зона — это важно

Помните, круглые столы занимают больше места, чем квадратные или прямоугольные, а людей за ними помещается меньше. А на случай приема гостей всегда можно предусмотреть раздвижной стол или дополнительный складной.

Обратите внимание на вариант стола — барной стойки или стола-подоконника.

Предусмотрите дополнительные рабочие поверхности

Например, задействовать подоконник, превратив его в продолжение столешницы. Или обустроив выдвижную столешницу — кстати, такое решение при совсем крошечной квадратуре можно использовать в качестве обеденного стола.

Увеличить рабочую поверхность можно и с помощью специальных разделочных досок, которые накладываются на раковину. А если у вас установлен измельчитель, шкурки можно смахивать прямо в раковину и смывать водой, не задействуя мусорное ведро.

Продумайте сценарии освещения

Освещение очень влияет на восприятие пространства: при правильном расположении светильников можно визуально увеличить кухню.

Разместите локальные светильники над разными зонами — обеденной, рабочей, а также дополнительные подсветки, чтобы зрительно расширить пространство. А если у вас подвесной потолок, оставьте в нем споты для общего освещения и задействуйте стены.

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