Готовит вся Эстония: разбитые плиты, суп на потолке и другие случаи домашнего ущерба

По сообщениям PZU Kindlustus, хоть многие стали больше времени проводить дома, ущерб в рамках жилищного страхования за прошедший год вырос незначительно. “Страховая логика говорит, что где человек, там и несчастье. Статистика, тем не менее, показывает, что в прошедшем году люди тратили больше денег в магазинах интерьера и строительных магазинах, то есть они стали больше заботиться о своих домах и ценить их, и из-за этого при выполнении домашних дел также более осмотрительны”, — сказала руководитель группы имущественных ущербов PZU Марге Хабакукк.