Готовит вся Эстония: разбитые плиты, суп на потолке и другие случаи домашнего ущерба

По сообщениям PZU Kindlustus, хоть многие стали больше времени проводить дома, ущерб в рамках жилищного страхования за прошедший год вырос незначительно. “Страховая логика говорит, что где человек, там и несчастье. Статистика, тем не менее, показывает, что в прошедшем году люди тратили больше денег в магазинах интерьера и строительных магазинах, то есть они стали больше заботиться о своих домах и ценить их, и из-за этого при выполнении домашних дел также более осмотрительны”, — сказала руководитель группы имущественных ущербов PZU Марге Хабакукк.

В то же время Хабакукк отмечает, что со второй волной коронавируса и приходом морозной погоды участились несчастные случаи на кухне. Особенно часто поступают сообщения о разбитых варочных поверхностях. “Чаще всего роковой для плиты становится встреча со сковородой или кастрюлей, даже упавшая на варочную поверхность тяжелая банка специй может ее разбить”, — подтверждает Хабакукк и добавляет, что во многих кухнях полочка для специй расположена над плитой. Там же, на кухонном фартуке, могут висеть сковороды и кастрюли.

“Осторожность следует соблюдать людям, у которых на кухне в непосредственной близости от варочной поверхности или над ней хранятся тяжелые предметы, ведь в суете их можно уронить как раз на плиту. Чтобы избежать таких происшествий, рекомендуется периодически мыть или протирать от жира тяжелые солонки, перечницы и ручки ковшей и сковород”, — рекомендует представитель PZU Kindlustus. Она также сообщает, что участились случаи, когда жертвой кулинарных экспериментов становится телефон. Очевидно, телефоны падают из грязных или мокрых рук, когда люди сверяются с рецептами или делают фотографии своих кулинарных творений.

В страховую компанию также поступала информация о случаях “извержений” мощных блендеров — в одном таком случае клиенту пришлось перекрашивать потолок и стены. Во избежание таких происшествий рекомендуется придерживаться инструкции по эксплуатации техники — не превышать максимально допустимое количество продуктов, начинать со слабого режима, постепенно увеличивая скорость, при необходимости придерживать крышку и ни в коем случае не оставлять блендер без присмотра, чтобы успеть его оперативно выключить.