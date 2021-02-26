Полезные советы
26.02.2021, 13:10

Готовит вся Эстония: разбитые плиты, суп на потолке и другие случаи домашнего ущерба

 
Unsplash
Неоспоримым побочным эффектом года пандемии стало то, что больше людей увлеклось кулинарией. Хоть курьеры не могли пожаловаться на нехватку работы, по социальным сетям нельзя не заметить, что более домашний образ жизни заставил людей готовить еду самостоятельно. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Подтверждают это и поступающие PZU Kindlustus заявки на возмещение ущерба. Удивительным образом самым нежным элементом кухни оказалась керамическая варочная поверхность.

По сообщениям PZU Kindlustus, хоть многие стали больше времени проводить дома, ущерб в рамках жилищного страхования за прошедший год вырос незначительно. “Страховая логика говорит, что где человек, там и несчастье. Статистика, тем не менее, показывает, что в прошедшем году люди тратили больше денег в магазинах интерьера и строительных магазинах, то есть они стали больше заботиться о своих домах и ценить их, и из-за этого при выполнении домашних дел также более осмотрительны”, — сказала руководитель группы имущественных ущербов PZU Марге Хабакукк.

В то же время Хабакукк отмечает, что со второй волной коронавируса и приходом морозной погоды участились несчастные случаи на кухне. Особенно часто поступают сообщения о разбитых варочных поверхностях. “Чаще всего роковой для плиты становится встреча со сковородой или кастрюлей, даже упавшая на варочную поверхность тяжелая банка специй может ее разбить”, — подтверждает Хабакукк и добавляет, что во многих кухнях полочка для специй расположена над плитой. Там же, на кухонном фартуке, могут висеть сковороды и кастрюли.

“Осторожность следует соблюдать людям, у которых на кухне в непосредственной близости от варочной поверхности или над ней хранятся тяжелые предметы, ведь в суете их можно уронить как раз на плиту. Чтобы избежать таких происшествий, рекомендуется периодически мыть или протирать от жира тяжелые солонки, перечницы и ручки ковшей и сковород”, — рекомендует представитель PZU Kindlustus. Она также сообщает, что участились случаи, когда жертвой кулинарных экспериментов становится телефон. Очевидно, телефоны падают из грязных или мокрых рук, когда люди сверяются с рецептами или делают фотографии своих кулинарных творений.

В страховую компанию также поступала информация о случаях “извержений” мощных блендеров — в одном таком случае клиенту пришлось перекрашивать потолок и стены. Во избежание таких происшествий рекомендуется придерживаться инструкции по эксплуатации техники — не превышать максимально допустимое количество продуктов, начинать со слабого режима, постепенно увеличивая скорость, при необходимости придерживать крышку и ни в коем случае не оставлять блендер без присмотра, чтобы успеть его оперативно выключить.

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