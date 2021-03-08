ФОТО | Ветхий старый дом в Нымме за два года преобразился в элегантный особняк

Дом был построен в 1933 году, а в советское время его поделили на квартиры. Перед реновацией здание семь лет простояло пустым.



Архитектор Кайре Ряднев-Меристо создала проект реконструкции. Работы начались в 2018 году. Конечно же, не весь дом удалось сохранить, так как его знатно потрепало время и погода. Чудом уцелела почти столетняя лестница, также удалось сохранить треть деревянных стен и цокольный этаж. Также сохранились многие оригинальные детали отделки дома, с которых удалось сделать копии.

Изначально фасад дома планировался в серых и желтых цветах, но архитектор пошел навстречу хозяевам дома, которые захотели зеленые оттенки. При выборе тона для фасада исходили из желания сохранить присущую Нымме атмосферу. Зеленый цвет нашел отражение и в интерьере, где он сочетается с древесиной и камнем. Получилось идеальное сочетание истории и инноваций.



При этом у жилища есть функция умного дома, которая объединяет систему отопления, вентиляцию, освещение, сигнализацию и замки на окнах и дверях. Всей системой можно управлять через одно приложение. Готовится также "умная сауна".

Владельцы хотели, чтобы после реновации сохранилось как можно больше изначальных деталей. К дому добавили веранду, которая была запланирована изначально, но не построена. Теперь веранда используется в качестве домашнего офиса и удобного уголка для чтения.



