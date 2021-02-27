ДО и ПОСЛЕ | В этом году Таллинн предлагает пособия на реставрацию в большем объеме

По словам вице-мэра Андрея Новикова, город изменил порядок выдачи пособий на реставрацию, чтобы расширить имевшиеся до этого возможности.

“С этого года в случае культурно-исторических объектов возможно подать ходатайство о пособии для реставрационных работ, которое включает все реставрационные работы по восстановлению исторического облика здания, — сказал Новиков. — Также, по сравнению с прошлыми годами, до 300 000 евро был увеличен общий бюджет субсидий. Максимальный размер выделяемого на один объект пособия составляет 25 000 евро, а предельный объем пособия составляет до 75% от стоимости субсидируемых реставрационных работ”.

Для сравнения, в 2017 году бюджет пособий на реставрацию составил 90 000 евро, в 2018 году — 200 000 евро, в 2019 году — 225 000 евро, в 2020 году — 250 000 евро.

“Также изменены временные рамки, касающиеся начала работ, — продолжил Новиков. — Теперь ходатайствующий может сам решать, приступить ли к работам сразу после подачи заявки или дождаться по ней решения”.

Для реставрирования объекта в год можно подавать одно ходатайство, оно может затрагивать реставрацию нескольких частей здания. Если на участке недвижимости располагается несколько реставрируемых объектов, то можно подать одно ходатайство о пособии для их реставрации. Если на один и тот же объект подано несколько ходатайств, рассматриваться будет то, которое поступило раньше всех.

С 1 марта Департамент городского планирования начинает прием ходатайств, подать их можно до 5 апреля 2021 года. Заявки можно подать в среде самообслуживания инфосистемы пособий на проекты и деятельность Таллиннского департамента городского планирования по адресу.

Помимо частных лиц и товариществ, Таллинн в рамках проекта “Церковный ренессанс” поддерживает также реставрацию церквей различных конфессий и расположенных в них культурных ценностей — в этом году на реализацию программы выделено 800 000 евро.